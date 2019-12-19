Kuru Ciltler İçin En İyi 15 Nemlendirici

Ciltteki nem kaybı, kuru ve cansız bir görünümün en büyük nedenidir. Özellikle kış aylarında kuruyan cildinize özen göstermeli ve nemlendirmeyi ihmal etmemelisiniz. Unutmayın ki; d oğru nemlendiriciyi cilt bakım rutininize dahil etmeniz, cildin pul pul dökülmesini ve tahrişi en aza indirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda cildin makyajlı veya makyajsız sağlıklı bir parlaklık kazanmasını sağlar.

Yüzünüzü tamamen gergin hissettiğinizde, nemlendiricinizden destek almak en önemli adımlardan oluyor değil mi? Ama buradaki en kilit nokta ise; cilt tipinizi gerçekten biliyor olmanız. Mesela; eğer kuru bir cilde sahipseniz, tercih etmeniz gereken ürünler değişiklik gösterecek.

Cildiniz İçin En Doğru Nemlendiriciyi Bulun

Kuru ciltler için nemlendirici krem önerileri arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sonuçta, kuru ciltler işin içine girince, en iyi nemlendiriciyi bulmak mayın tarlası olabiliyor. Çok çalışkan bir kahramana ihtiyacınız var; cildin anında emeceği bir krem gibi. Peki, en iyi yüz kremini bulmak için nereden başlamalı? Dünyanın en nemlendirici formüllerini keşfetmek için yazımızda keşfe çıkmaya ne dersiniz?

Kuru cildiniz varsa ya da buna yatkınsanız, su kaybını önleyen ve cildin nem bariyerini onaran bileşenler içeren nemlendiriciler tercih etmenizde fayda var. Nemlendirici kreminizi yıl boyu düzenli kullanmanız çok önemli ancak özellikle kuru cildin daha da hassas olabileceği sert kış aylarında asla ihmal etmemelisiniz.

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Kuru Cilt Nasıl Temizlenmeli?

Kızarıklık veya tahriş ile mücadele ediyorsanız, cildinizi nasıl temizlediğiniz konusunda da dikkatli olmanız önemli. Kuruluğu daha da artırmamak için cildi; soğuk su veya ılık su ile yıkamaya dikkat edebilirsiniz. Ürününüzden en iyi şekilde faydalanmak için de; en hafiften en ağır doku sırasına göre kullanım sırasını takip etmelisiniz. Yaşlara göre ürün seçimi ve bakım rutini de diğer önemli konulardan. 20’li yaşlarda yağlanma, kuruluk, sivilceler ve gözenekler başa bela olurken, 30’lu, 40’lı ve 50’li yaşlar için senaryo komple değişebiliyor. Yaşınıza göre cilt bakım rutini oluşturmanın önemini kendinize sık sık hatırlatın.

Bir serum ve kremin farklı işlevleri ve dolayısıyla farklı molekül boyutları var. Bir nemlendiricinin üzerine yerleştirilmiş bir serum; daha küçük moleküller daha büyük moleküllere nüfuz edemediği için serumun tamamen emilmesine izin vermez. Ürün kullanımını toner gibi en hafif kıvamdan başlatın, ardından serumlar ve ampuller ile devam edebilirsiniz. Sonrada, losyonlar, kremler ve son olarak güneş koruyucu devreye girebilir. Gördüğünüz üzere; kuru ciltler için yüz kremi bulmak ve kullanmak oldukça hassas bi konu.

Kuru ve Hassas Ciltler İçin En İyi Nemlendiriciler

İşte kuru ciltler için günlük bakımının olmazsa olmaz ürünlerine göz atıyoruz.

#1 La Mer Creme de la Mer Moisturizing Cream

La Mer Creme de la Mer Moisturizing Cream

Pek çok kez ödüle layık görülen ve nemlendirici dünyasının efsanesi sayılan bu krem; vitaminler, mineraller ve deniz yosunlarından oluşan zengin bir içerikle Dr. Max Huber tarafından tasarlanan bir içeriğe sahip. Jennifer Lopez ve Mariah Carey gibi ünlü isimler tarafından da tercih ediliyor.

#2 CeraVe Yüz Kremi

kuru ciltler için nemlendiriciler

Bu uygun fiyatlı nemlendirici, dermatoloji uzmanlarının da favorisi. Cildinizi nemlendirerek genç kalmasını sağlayan bu ürün; normalden kuruya dönük cilt tipi için ideal. Üç temel seramid, niasinamid (Vitamin B3) ve hyalüronik asit içerir. Gün boyu cildi nemlendirirken cildin koruyucu bariyerinin onarılmasına da yardımcı olur. Zararlı güneş ışınlarına karşı koruma sağlar. Parfüm içermeyen formülü hassas ciltler için uygundur.

#3 L’Occitane Shea Light Face Cream SPF15

Kuru ve hassas ciltler için yüz kremi önerileri

Cildimiz özellikle de el ve ayaklarımız suyu vücudumuzun içinde tutan bariyerlerdir. Hava kuru ve soğuk olduğunda su yüzeyden hızlıca buharlaşır, geriye de derinleşen minik çatlaklar kalır. Günde fazladan iki bardak su içmek, çok sıcak su ile banyo yapmamak ve L’Occitane Shea Butter Intensive serisi ile tanışmak; nemli, güzel bir cilde giden yolda ihtiyacınız olanlar. Kuru ve çok kuru ciltler için ideal olan Shea Light Face Cream SPF15, denemeniz gereken ürünlerden.

#4 Nuxe Nuxuriance® Gold Gece Kremi – Mutlak Anti-Aging

nuxe’un Nuxuriance® Gold serisi

Shea Yağı ile zenginleştirilmiş olan bu gece balsamı cildi yumuşaklık ve konfor ile sarıyor. Sabah yorgunluk izleri azalmış, çizgileri hafiflemiş ve daha aydınlık bir ciltle uyanmanız mümkün. Daha güçlü ve dayanıklı bir cilde sahip olmak için rutininze ekleyebilirsiniz. İncelmiş, nemini ve elastikiyetini yitirmiş olgun ciltlere etkin bir beslenme ve ışıltı da sağlıyor.

#5 La Roche-Posay Toleriane Sensitive Riche

Çok kuru ciltlerin tercih edeceği yüz kremi önerileri

La Roche-Posay’in bu nemlendirici kremi, çok kuru cilde yoğun nemlendirme sağlamak için biçilmiş kaftan. Shea yağı ve gliserin içeren ürün, ​​aynı zamanda cildi rahatlatır. Hassas cilde sahip olanlar tarafından da kullanılabilir.

#6 Weleda Skin Food

kuru ciltler için en iyi nemlendiriciler

Kuru ciltler için nemlendirici kategorisinin en kült statüsünde duran Weleda; Julia Roberts, Victoria Beckham, makyaj sanatçıları ve modellerin de favorisi. En övülen noktası ise; geride bıraktığı nemli parlaklık. Yüz ve vücut kullanımına çok uygun, ancak eller ve saç için de oldukça iddialı.

#7 Belif The True Cream – Aqua Bomb

Kuru ciltlere en uygun nemlendiriciler

Bu krem cildinizi nemlendirmekle kalmayıp, gözeneklerinizi de küçültüyor. Küresel güzellik inovasyon merkezinden gelen bu Kore yapımı krem, jel gibi bir yapıya sahip ancak kesinlikle bir kremde bulacağınız aynı derin beslemeyi sunuyor. Cildin esnekliğini artırır ve nemlendirir. Kullanım önerisi; cildin gece boyunca su alması için, normal nemlendiricinizin üzerine bu ürünü kalın bir tabaka halinde sürün.

#8 Kiehl’s Ultra Facial Cream

KİEHL’S SİNCE 1851 ULTRA FACİAL CREAM

Kiehl’s’in bu ünlü kremi hem gündüz hem de gece kullanımı için oldukça uygun. Cildinizin nefes aldığını hissetmenizi sağlayan ürün, hafif yapısıyla da dikkat çekiyor. Yüzünüzünn kuru kalmış kısımlarını kış mevsiminde bile nemlendirir, ipeksi yumuşaklığa kavuşmasını sağlar. Cildin nem bariyerini güçlendirmeye ve eski haline getirmeye yardımcı olabilecek içeriğe sahip. Zeytinlerden elde edilen bir yağ olan skualen bu ürünün başrol oyuncusu.

#9 Philosophy Hope in a Jar Moisturizer

Philosophy Hope in a Jar Moisturizer

Ödüllü ve hafif bir yapıya sahip olan bu nemlendirici, günlük kullanım için en ideal ürünlerden. Laktik asit ile ölü deri hücrelerini yok ederken, antioksidanlar ile yumuşak ve sağlıklı bir cilt vaat ediyor. Bu yüz nemlendiricisi cildin parlaklığını önemli ölçüde artırır ve nazikçe arındırır, daha pürüzsüz, daha sağlıklı görünen bir doku ortaya çıkarır.

#10 Cetaphil Moisturizing Lotion

Cetaphil Moisturizing Lotion

Bu uygun fiyatlı nemlendirici, aşırı hassas ciltler için tasarlandı. Kuru ciltler için günlük nem bakımı sağlarken, kurumayı başlamadan önce önleyen hızlı bir emiciliğe de sahip. Cildin doğal nemini artırarak cildin yumuşak, pürüzsüz ve tazelenmiş kalmasını sağlar.

#11 Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion

Bu kült ürün ambalajında ve içeriğinde ufak değişikliklere gitmiş olabilir ama hala cildinizde ipeksi bir dokunuş yaratacak kadar etkili! Dermatologlar tarafından geliştirilmiş yüz nemlendirici, cildi yumuşatmaya ve cildin pürüzsüz görünmesine yardımcı oluyor. En önemli noktası da; cildin sürüldüğü andan itibaren kremi hızlıca emmesi. Cildin kendi nem bariyerinin güçlendirilmesine destek verdiği için de; böylece daha çok nem cilde hapsedilebiliyor. Unutmayın ki; cildin daha genç ve ışıltılı bir görünüme kavuşmasının en önemli sırrı nemi kaybolmamış bir cilt.

#12 First Aid Beauty Ultra Repair Cream Intense Hydration

First Aid Beauty Ultra Repair Cream Intense Hydration

Bu “ilk yardım” niteliğindeki nemlendirici, yulaf ezmesi, shea yağı ve seramid 3 içeren formülüyle kuruluktan çatlamış ciltlerden; egzamaya varan sorunların hepsine çözüm üretebiliyor. Anında rahatlama ve uzun süreli nemlendirme sağlayan, tam anlamıyla tepeden tırnağa bir nemlendirici. Yağlı hissettirmeyen dokusu, hassas ciltler için biçilmiş kaftan. Tüm cilt tipleri için ama özellikle de kuru ve pürüzlü ciltler için çok ideal.

#13 Fresh Lotus Youth Preserve Face Cream with Super 7 Complex

Fresh Lotus Youth Preserve Face Cream with Super 7 Complex

Amaç; sadece cildi nemlendirmek değil, aynı zamanda genç kalmasını da sağlamak. İşte bu krem ile bunu başarmak mümkün. 24 saatlik nemlendirme sağlıyor ve makyajın altında mükemmel görünen nemli bir ışıltı bırakıyor. Erken ince çizgileri de en aza indiren süper bir nemlendirici.

#14 Too Cool For School Egg Mellow Cream

Too Cool For School Egg Mellow Cream

Sadece cildi nemlendirmiyor aynı zamanda cildinizi aydınlatıyor da. Yumurta özleri ve kolajen lifleriyle zenginleştirilmiş bu sıkılaştırıcı krem, cilde aradığı nemi, parlaklığı ve esnekliği veriyor. Normal, karma, kuru ve hassas ciltler için idealdir.

#15 GLAMGLOW THIRSTYMUD Hydrating Treatment

GLAMGLOW THIRSTYMUD Hydrating Treatment

Sadece yüze değil, boynunuza ve göğüs bölgenize de sürerek potansiyel kuruluktan kurtulabilirsiniz. Anında ve kalıcı hidrasyon sağlayan en gelişmiş nemlendirmeyi sağlıyor. Güçlü hyaluronik asit, hindistancevizi, zencefil ve bal ile bu kremsi çamur tedavisi, cildi yeniden canlandırır ve sakinleştirir, nemlendirir ve parlatır.