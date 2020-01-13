2020 Critics’ Choice Ödülleri’nden İlham Verici Güzellik Görünümleri

2020 Critics’ Choice Ödülleri kırmızı halısının şıkları; kıyafetleri kadar cesur güzellik görünümleriyle de ilgi odağındaydı. Gecenin güzellik görünümü konusunda yıldızı ise tabii ki kıyafette olduğu gibi makyajda da Zendaya oldu.

İşte Lupita Nyong’o’nun iddialı topuzundan Awkwafina’nın sarı farına; 2020 Critics’ Choice Ödülleri’nden ilham verici güzellik görünümleri…

Florence Pugh

Bu yıl Midsommar ve Little Women ile çok konuşulan genç yıldız; güzellik görünümleri ile de adından söz ettirecek gibi görünüyor. Geriye yatırdığı ıslak görünümlü saçları ve ışıltılı makyajıyla gecenin favorilerinden.

florence pugh

Zendaya

Lateks büst üstü kadar aynı tondaki sıcak pembe göz makyajıyla da dikkat çeken yıldız; bu görünümü ışıltılı pembe allık ve gloss ile tamamlamış.

zendaya

Jennifer Lopez

Saç artisti Chris Appleton; J.Lo’nun bu özel gecedeki saçlarını “ışıltılı ama asla spreylenmemiş” olarak tanımlıyor. Geride bıraktığı harika dalgalarına bayıldık!

Jennifer Lopez

Awkwafina

Genin en ışıldayan isimlerinden olan Awkwafina, bunu biraz da parlak sarı seçimine borçlu. Aynı tonu gözlerinde de kullanan oyuncu; dudaklarında ise kırmızı ruj tercih etti. saçlarını ise sade ve açık bırakarak bu iddialı görünümü dengeledi.

awkwafina

Lupita Nyong’o

Ünlü saç artisti Vernon François’nın yaptığı bu tepe topuzu, bronz saç aksesuarı ve takılarla bir araya gelerek harika bir görüntü oluşturmuş.