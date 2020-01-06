Makyaj Artistlerinden Pürüzsüz Bir Cilt Makyajı İçin Öneriler

Kusursuz ve pürüzsüz görünümlü cilt makyajı, biz kadınların en büyük hayali. Doğal ve sağlıklı görünen bir cilt makyajı için YSL Beauty makyaj artisti Fred Letailleur ve Bobbi Brown makyaj artisti Hannah Martin’in önerilerine kulak verin.

#1 Görünmez Renk

Pürüzsüz Bir Cilt Makyajı İçin Öneriler.

Tabii ki ilk olarak kusursuz renk uyumunu bulmanız gerek. Bu yüzden fondöten alırken öncelikle çene bölgenizde deneyip gün ışığında tonunu kontol edin. Ama tabii ki asıl kusursuz seçim tüm yüze uygulayıp bakmakta yatıyor. Elin üzerine ya da çenede küçük bir bölgede denemek her zaman kesin tonu tutturmanızı sağlamıyor. Cildinizde daha sıcak bir ton için yapmanız gereken, daha koyu bir fondöten seçmek değil; bronzer kullanmak.

#2 Doğru Doku Ve Aparatlar

pürüzsüz görünümlü cilt makyajı .

Rengin doğru olması kadar; ürünün dokusu (dolayısıyla cilt tipiniz) da oldukça önemli. Daha koyu cilt tipleri likit ya da krem, normal cilt tipleri likit, krem ya da toz ürünleri tercih edebilir. Eğer bunların dışında yağlı bir cilde sahipseniz; daha mat bir etki için toz ürünlerden yardım alabilirsiniz. Yine de T bölgenizde likit ürün kullanmak ve üzerinden hafifçe toz ürünle geçmek her zaman en iyi sonucu doğuracaktır.

Likit ürünleri uygulamak için her zaman yoğun ve kısa fırçalar en idealidir. Orta-tam kapatıcılık için dairesel hareketlerle uygulayın.

Krem ürünler için tercihiniz Beautyblender benzeri süngerler ya da YSL Polishing Brush tipi fırçalar olmalı.

Toz ürünleri kullanırken cildi daha kuru göstermemeye dikkat etmelisiniz. Yüzün merkezinde hafifçe uygulamakta yarar var.

Bu noktada baking trendinden bahsetmekte yarar var. Malzemelerin ciltte 10 dakika kadar pişme süresinden bahsediyoruz. Şu sıralar oldukça popüler ancak cildinizdeki çizgi ve gözenekleri dolduracağı da bir gerçek. Eğer düzgün ve genç bir cildiniz varsa bu tarz uygulamaları yalnızca geceleri kullanın. Gündüz kullanıma için fazlasıyla ağır kaçacaktır.

pürüzsüz cilt makyajı nasıl yapılır?

#3 Stratejik Olun

pürüzsüz cilt makyajı.

Fondöten sürmeden önce tüm cildinize ne kadar süre bakıyorsunuz? Genelde tüm cildimizde değil sadece belirli bölgelerde tam kapatıcılığa ihtiyacımız olur. Daha natürel bir görünüm için sadece sorunlu bölgelere fondöten uygulayın; sonrasında concealer ile lekeleri sıfırlayın.

#4 Yumuşak Bir Bitiş

pürüzsüz cilt makyajının püf noktaları.

Eğer cildinizde istediğiniz yumuşak görünüme ulaşamadıysanız, primer kullanmanız gerekebilir. Bobbi Brown’un Skin Smoothing Pore Perfector ürünü ile cildinizde istediğiniz yumuşak görünüme kavuşabilirsiniz.

#5 Yeni “Cildinizi” Hayata Döndürün

Tüm cilt ürünlerini kullandınız. Şimdi önce uzaktan sonra da yakından cildinizi inceleyin. Eğer ürünler oldukça belli oluyorsa, parmaklarınızla ürünü nazikçe dağıtmaya çalışın. Bu ürünün elinizin ısısıyla yüzünüzde daha doğal bir şekilde eriyip bütünleşmesini sağlayacak.

Eğer bu da işe yaramazsa; yüzünüze biraz su sıkmayı deneyebilirsiniz. Bu ürünü daha kolay yedirmenizi sağlayacak.