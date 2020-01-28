2020 Oscar Adayları Geleneksel Yemeğinden Öne Çıkan Görünümler

Oscar Törenleri öncesi yapılan geleneksel öğle yemeği dün Ray Dolby Ballroom`da gerçekleşti. Tüm 2020 Oscar adayları bir araya getiren öğle yemeği, konukların şıklıklarıyla da konuşuldu.

İşte yemekten öne çıkan isimler…

  • Florence Pugh
    Monse
  • Brad Pitt
  • Cynthia Erivo
    Louis Vuitton
  • Laura Dern
    Oscar de la Renta
  • Robert De Niro
  • Greta Gerwig
    Gucci
  • Charlize Theron
    Christian Dior
  • Leonardo DiCaprio
  • Renee Zellweger
    Tom Ford
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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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