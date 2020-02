2020 Oscar Ödül Töreninden Önce İzlemeniz Gereken 10 Film

9 Şubat akşamı gerçekleşecek 92. Oscar ödül töreni öncesi izlemeniz gereken filmler listesine göz atmaya ne dersiniz? Yılın en çok dikkat çeken filmleri aşağıda sizi bekliyor.

Tartışmalı bir hikâyeye sahip olan Joker ’den, Bong Joon Ho’nun türe meydan okuyan Parazit filmine… Bu yıl sinema açısından oldukça verimli bir yıldı. Yönetmen koltuğunda Greta Gerwig’in oturduğu Little Women, Scarlet Jonansson’lı Marriege Story, Cyntio Erivo’nun başrolde olduğu Harriet ve daha fazlası 2020 Oscar ödüllerine birden fazla kategoride aday gösterildi.

Yılın en büyük gecesinde heyecanlı bekleyiş sürerken izlemeniz gereken film önerileri ise karşınızda!

Öncesinde de 2020 Oscar adaylarını hatırlamak için yazımıza göz atmayı unutmayın.

2020 Oscar Adayı Filmler

Avengers: Endgame

Avengers: Endgame

Adaylıkları: Görsel Efekt

Tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan filmi Avengers: Endgame, Tony Stark’ın (Robert Downey Jr.) dünyaya dönüşünü, konu ediniyor. Baş karakter Thor (Chris Hemsworth), Bruce Banner (Mark Ruffalo), Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) ve diğer Avengers karakterleri ile bir araya geliyor. Filmde kullanılan 3000 çekimin yaklaşık 2900’ü ayrıntılı görsel efektler içeriyor. Avengers tutkunuysanız serinin bu filmi tam olarak size göre.

Bombshell

Bombshell

Adaylıklar: En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Makyaj ve Saç

Fox News Skandalı adıyla anılan, eski Fox News Ceo’su Roger Ailes’in kadın çalışanlarına yapığı tacizlerin ortaya çıkmasını anlatan filmde Megyn Kelly (Charlize Theron) ve Gretchen Carlson (Nicole Kidman) karakterlerini izliyoruz. Yardımcı oyuncu olarak Margot Robbie filme eşlik ederken, yönetmen Jay Roach’ın eski çalışanlarla yaptığı röportajlara dayanan kurgu karakteri Kayla Pospisil’i canlandırıyor.

Harriet

Harriet

Adaylıklar: En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Özgün Müzik

Harriet filmi özgürlük savaşçısı, Harriet Tubman’ın hayatını ve korkusuz başarılarını konu ediniyor. Harriet Tubman’ı En İyi Kadın Oyuncu adaylığı kazanan Cynthia Erivo canlandırıyor. Cesaretiyle yüzlerce kölenin kurtulmasını sağlayan ve tarihin akışının değişmesine neden olan Harriet Tubman’a filmde Lesle Odom, William Still rolüyle, Tubman’ın kurgusal arkadaşı Marie rolünde ise Janelle Monae eşlik ediyor.

Jojo Rabbit

Jojo Rabbit, 2020 oscar yarışının güçlü adaylarından

Adaylıklar: En İyi Film, En İyi Yardımcı Oyuncu, En İyi Uyarlanmış Senaryo, En İyi Film Düzenleme, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Kostüm Tasarımı

Komedi-drama türünde olan film hem övgü hem de eleştirinin odağında kalırken bazı eleştirmenler konunun komedi olarak işlenişini tartışırken diğerleri ise filmde işlenen korkusuz mizahı övüyor. Taika Waititi’nin yönettiği filmde Scarlett Johansson da yardımcı oyuncu olarak yer alıyor. Kostüm tasarımlarını yapan Mayes C. Rubeo da dahil olmak üzere film, ödül kategorisinde toplamda 6 adaylıkta yarışıyor.

Joker

joker, 2019’un en çok konuşulan filmlerinden

Adaylıklar: En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Uyarlanmış Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Film Düzenleme, En İyi Ses Düzenleme, En İyi Ses Karıştırma, En İyi Orijinal Kostüm, Saç ve Makyaj

Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı film, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck’in hayatına odaklanıyor. Heath Leger’in The Dark Knight filmindeki Oscar ödüllü performansıyla karşılaştırılarak hayranlarını ikiye bölmüş olsa da Joker filmi Altın Küre’de En İyi Erkek Oyuncu (drama dalında) ödülünü kazandı. En İyi Başrol Oyuncusu dalında yarışan Phoenix, diğer kategori adayları Adam Driver ve Leonardo DiCaprio ile yaşanacak çekişmeyi şimdiden gözler önüne seriyor.

Little Women

Little Women

Adaylıklar: En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Film Müziği, En İyi Kostüm Tasarımı

Greta Gerwig’in ikinci filmi olan Little Women, Louisa May Alcott’un 1868 romanından uyarlama. Kitabın, 1994 yılında çekilen ilk uyarlamasında ise Winona Ryder, Susan Sarandon, Claire Danes ve Christian Bale yer alıyordu. Little Women filminin günümüz uyarlamasında ise Emma Watson, filmdeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu adaylığı kazanan Saoirse Ronan, Florence Pugh ve Call Me By Your Name filmindeki performansı hafızalara kazanan Timothee Chalamet yer alıyor.

Marriage Story

Marriage Story

Adaylıklar: En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Film Müziği

Netflix orjinal filmi olan Marriage Story, New York’tan Los Angelas’a uzanan bir boşanma hikayesini anlatıyor. Adam Driver ve Scarlett Johansson’ın başrolünü paylaştığı film, günümüz kadın erkek ilişkilerini çarpıcı bir şekilde ele alıyor.

Once Upon a Time in Hollywood

Once Upon a Time in Hollywood

Adaylıklar: En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Ses Düzenleme, En İyi Kostüm Tasarımı

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunun unutulmaz performanslarının yanı sıra altmışları çarpıcı kostümlerle yeniden gözümüzde canlandıran film, on adaylıkla yarışa liderlik ediyor. Yönetmen Quentin Tarantino en son 2012’de Django Unchained ile En İyi Senaryo dalında ödül kazanmıştı.

Parasite

Parasite

Adaylıklar: En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Uluslararası Uzun Metrajlı Film, En İyi Düzenleme, En İyi Prodüksiyon

Altın Küre ödüllerinde En İyi Yabancı film dalında ödül kazanan Parasite, Güney Kore’de ki sınıf eşitsizliğine dikkat çekiyor. Sürükleyici olan film, eleştirmenlerden tam not aldı. Vanity Fair, Roger Ebert ve The New York Times tarafından ‘Yılın en iyisi’ listesinde yer alıyor.

The Lighthouse

The Lighthouse

Adaylıklar: En İyi Görüntü Yönetmeni

Film, 20. yüzyılın başlarında Maine’de yaşayan, iki deniz feneri ( Willem Dafoe ve Robert Pattinson) bekçisinin hikayesini konu ediniyor. Eski bir denizci olan Thomas Wake, gizemli bir adada Ephraim Winslow adında bir genç ile deniz feneri bekçiliği yapıyor. Birlikte çalışmaya başlayan Thomas ve Ephraim arasında çok geçmeden büyük bir iktidar savaşı meydana gelir. Zamanla akıl sağlığını kaybetmeye başlayan iki adam, en derin korkuları ile yüzleşmek zorunda kalır.