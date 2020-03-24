2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Ertelendi!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları da COVID-19 nedeniyle ertelenen organizasyonlar arasına katıldı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 2021’e erteleneceğini, ayrıntıların ise önümüzdeki dört hafta içinde belli olacağını ifade etti.
USA Today’e konuşan Pound, “IOC’nin sahip olduğu bilgilere dayanarak erteleme kararı alındı. İleriye dönük parametreler belirlenmedi, ancak oyunlar 24 Temmuz’da başlamayacak, biliyorum” dedi.
Tüm bunların yanında Britanya Olimpiyat Komitesi, Büyük Britanya’nın sporcularını Tokyo’ya göndermeyeceğini açıkladı.
Komite Başkanı Hugh Robertson, “Atletlerimizin Olimpiyatlar’a hazırlanması mümkün değil çünkü ülke genelinde büyük spor merkezleri kapandı” ifadelerini kullandı.