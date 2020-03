Coronavirüs / COVID-19 Nedeniyle Ertelenen ve İptal Edilen Etkinlikler

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs / COVID-19 virüsü; kalabalık ortamlarda daha büyük bir tehlike teşkil ettiği için eğlence sektörünü de vurdu.

İptal edilen festival ve etkinliklerin yanı sıra; 2020’nin merakla beklenen filmleri de sinema salonuna yeterli insan çekemeyecekleri düşüncesiyle gösterim tarihlerini ileri atıyor.

İşte Coronavirüs / COVID-19 nedeniyle ertelenen ve iptal edilen etkinlikler; gösterimi ertelenen filmler ve daha fazlası…

Turneler

Bünyesinde binlerce konser alanı,bar, prodüktör, ajans, menajer, catering firması, ürün firması, bilet satış noktaları bulunduran; yani kısaca bir etkinliği hayata geçirmek için gerekli tüm elementlere sahip olan Live Nation tüm etkinliklerini durdurduğunu duyurdu.

Bu da Billie Eilish, Jason Aldean, Zac Brown Band, Cher, Kiss, Post Malone, Tool, Lynyrd Skynyrd ve Chris Stapleton gibi isimlerin turnelerini iptal ettiği anlamına geldi.

Aloha Hawaii!! I'm so so sad to have to announce that I'm postponing my show to November. I was so excited to come back to Hawaii on my "anniversary month" but evolving international travel restrictions force us to consider everyone's safety and well being. (Cont.) pic.twitter.com/HVbPX6PSxm — Mariah Carey (@MariahCarey) March 3, 2020

Bu isimlerin dışında Maluma, Mariah Carey, Khalid, BTS, Green Day, Louis Tomlinson, Madonna, Pearl Jam, Miley Cyrus, KISS gibi isimler sosyal medyalarından iptal mesajlarını paylaştı.

Festivaller

Coachella ve Stagecoach: Billboard dergisinin haberine göre her iki dev festival de Ekim ayına ertelendi. Detaylar ise çok yakında paylaşılacak.

coachella

Tribeca Film Festival, Rock and Roll Hall of Fame,RuPaul’s DragCon LA,PaleyFest, CinemaCon iptal edilen diğer büyük etkinlik ve festivaller arasında.

Tomorrowland ve Ultra gibi büyük elektronik müzik festivalleri de belirsiz bir tarihe dek ertelendi.

Spor

NBA yıldızı Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert’te koronavirüs çıkması üzerine NBA’de maçlar ileri bir tarihe kadar ertelendi.

Tüm dünyada futbol maçlarında ise seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi kararı söz konusu. Ülkemizde de maçların seyircisiz oynanması kararı alındı.

Filmler

COVID-19’dan sinema sektörü de nasibini aldı. Pek çok filmin vizyon tarihi ertelendi.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd — James Bond (@007) March 4, 2020

Yeni James Bond filmi No Time To Die‘ın Kasım 2020’ye ertelenmesinin ardından sırasıyla 2020’nin beklenen filmleri hem vizyon tarihlerini hem de prömiyer etkinliklerini ileri tarihlere erteledi.

A Quiet Place Part 2,Antlers,F9,Kill Chain: The Cyber War on Elections,Peter Rabbit 2,Enter the Fat Dragon,The Lovebirds,Lost in Russia,Mulan,New Mutants,Superman: Red Son New York Premiere,Ozzy Osbourne ertelenen filmlerden bazıları. Bunların dışında Kerry Washington ve Reese Witherspoon’un başrolünde oynadığı Little Fires Everywhere‘in de kırmızı halı prömiyeri iptal edildi.

TV dünyasında ise Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon’un başrollerinde yer aldığı The Morning Show‘un çekimlerine 2 hafta ara verildi. The Bachelorette, Grey’s Anatomy,Mission: Impossible 7,Riverdale,Falcon & the Winter Soldier ise çekimlerine Koronavirüs tehlikesi nedeniyle ara verilen diğer yapımlar.

Mayıs 2020’de gerçekleşecek MET Gala‘nın ise Koronavirü/COVID-19 nedeniyle iptal edilip edilmeyeceğine dair henüz bir detay yok.