2020 Yaz Stilinize Renk Katacak 7 Mikro Trend

Baştan aşağıya trendleri uygulamak ilginizi çekmiyorsa, her zamanki kombinlerinizi mikro trendlerle renklendirmeyi deneyin. Ayrıntılara ekleyeceğiniz bu 2020 yaz trendleri sayesinde çoğu yaz kombininizin havasını bir anda değiştirebilmeniz mümkün.

İşte 2020 yaz stilinize renk katacak 7 mikro trend…

Papatyalar

  • Bluemint
  • Staud Tommy Daisy Beaded Shoulder Bag

Papatyalar sıcak havalarda dolabımızı ele geçirmeye hazır! Tümü papatya baskılı parçaları sevmiyorsanız, aksesuarlarınızı bu desende seçebilirsiniz.

Keten Şort Takımlar

bubblu aquarius

Eğer rahat bir yaz stili peşindeyseniz bu takımlar tam size göre. Üstelik akşamüstü yürüyüşleri için de ideal.

  • Faithfull The Brand
  • Faithfull The Brand
  • Asceno
  • Asceno

Piknik Baskıları

nnnennaechem

Zira piknik demek yaz demek! Klasik renkler yerine gökkuşağı renklerinde olanları da tercih edebilirsiniz.

  • Browns
  • Rue De Verneuil
  • SOLID & STRIPED

Turuncu

Monikh

Instagram’a bakacak olursak bu yaz portakallar, avokadoları geçecek gibi duruyor. Tabii bu trend renk olarak dolaplarımızı da etkilemiş durumda!

  • Jacquemus
  • Regina Pyo

Batik Çoraplar

claıre wakeman

Aslında bu trendin mikrodan ziyade dev bir sezon hitine dönüşmeye başladığını söyleyebiliriz. Siz de evde kendi çoraplarınızı batik boyasıyla bu hale getirebilirsiniz.

  • Weekday
  • GAP

Spor Sütyenleri

HannahLewisstylist

Spor sütyenleri artık spor rutinlerinin dışına çıkıyor. Özellikle blazer ceketlerle harika durduğunu belirtmeliyiz.

  • Nike
  • Nike

Bulur Silüetler


Claire Wakeman

Bu trend ile kendinizi bir masal prensesi gibi hissetmeniz mümkün!

  • H&M
  • Cecilie Bahnsen

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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