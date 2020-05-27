Baştan aşağıya trendleri uygulamak ilginizi çekmiyorsa, her zamanki kombinlerinizi mikro trendlerle renklendirmeyi deneyin. Ayrıntılara ekleyeceğiniz bu 2020 yaz trendleri sayesinde çoğu yaz kombininizin havasını bir anda değiştirebilmeniz mümkün.

İşte 2020 yaz stilinize renk katacak 7 mikro trend…

Papatyalar

Bluemint

Staud Tommy Daisy Beaded Shoulder Bag

Papatyalar sıcak havalarda dolabımızı ele geçirmeye hazır! Tümü papatya baskılı parçaları sevmiyorsanız, aksesuarlarınızı bu desende seçebilirsiniz.

Keten Şort Takımlar

bubblu aquarius

Eğer rahat bir yaz stili peşindeyseniz bu takımlar tam size göre. Üstelik akşamüstü yürüyüşleri için de ideal.

Faithfull The Brand

Faithfull The Brand

Asceno

Asceno

Piknik Baskıları

nnnennaechem

Zira piknik demek yaz demek! Klasik renkler yerine gökkuşağı renklerinde olanları da tercih edebilirsiniz.

Browns

Rue De Verneuil

SOLID & STRIPED

Turuncu

Monikh

Instagram’a bakacak olursak bu yaz portakallar, avokadoları geçecek gibi duruyor. Tabii bu trend renk olarak dolaplarımızı da etkilemiş durumda!

Jacquemus

Regina Pyo

Batik Çoraplar

claıre wakeman

Aslında bu trendin mikrodan ziyade dev bir sezon hitine dönüşmeye başladığını söyleyebiliriz. Siz de evde kendi çoraplarınızı batik boyasıyla bu hale getirebilirsiniz.

Weekday

GAP

Spor Sütyenleri

HannahLewisstylist

Spor sütyenleri artık spor rutinlerinin dışına çıkıyor. Özellikle blazer ceketlerle harika durduğunu belirtmeliyiz.

Nike

Nike

Bulur Silüetler



Claire Wakeman

Bu trend ile kendinizi bir masal prensesi gibi hissetmeniz mümkün!