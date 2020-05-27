2020 Yaz Stilinize Renk Katacak 7 Mikro Trend
Baştan aşağıya trendleri uygulamak ilginizi çekmiyorsa, her zamanki kombinlerinizi mikro trendlerle renklendirmeyi deneyin. Ayrıntılara ekleyeceğiniz bu 2020 yaz trendleri sayesinde çoğu yaz kombininizin havasını bir anda değiştirebilmeniz mümkün.
İşte 2020 yaz stilinize renk katacak 7 mikro trend…
Papatyalar
Papatyalar sıcak havalarda dolabımızı ele geçirmeye hazır! Tümü papatya baskılı parçaları sevmiyorsanız, aksesuarlarınızı bu desende seçebilirsiniz.
Keten Şort Takımlar
Eğer rahat bir yaz stili peşindeyseniz bu takımlar tam size göre. Üstelik akşamüstü yürüyüşleri için de ideal.
Piknik Baskıları
Zira piknik demek yaz demek! Klasik renkler yerine gökkuşağı renklerinde olanları da tercih edebilirsiniz.
Turuncu
Instagram’a bakacak olursak bu yaz portakallar, avokadoları geçecek gibi duruyor. Tabii bu trend renk olarak dolaplarımızı da etkilemiş durumda!
Batik Çoraplar
Aslında bu trendin mikrodan ziyade dev bir sezon hitine dönüşmeye başladığını söyleyebiliriz. Siz de evde kendi çoraplarınızı batik boyasıyla bu hale getirebilirsiniz.
Spor Sütyenleri
Spor sütyenleri artık spor rutinlerinin dışına çıkıyor. Özellikle blazer ceketlerle harika durduğunu belirtmeliyiz.
Bulur Silüetler
Bu trend ile kendinizi bir masal prensesi gibi hissetmeniz mümkün!