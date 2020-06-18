2020 Yazında Her Yerde Göreceğiniz Etek Trendleri

Dolabımızın her daim hem rahatlık hem de ısınan havalar için ideal olmasıyla favorisi olan etekler; 2020 yazının trendleri ışığında oldukça eğlenceli parçalara ev sahipliği yapıyor.

Sezonun tüm etek trendlerinin oldukça eğlenceli ve renkli olduğu düşünülürse; içinizdeki Sarah Jessica Parker’ı dışarı çıkarmanın tam zamanı!

İşte bu yaz her yerde göreceğimiz etek trendleri…

Büzgülü Etekler

Instagram: @styleidealist

Sadece tek bir parçayla neredeyse bir kırmızı halı stili estetiğine kavuşmanız bu etek modeliyle mümkün!

  • H&M
  • Weekday
  • Ace & Jig
  • Sir

Önden Bağlamalı Etekler

Instagram:@lenafarl

Önlük etek de diyebileceğimiz bu model; hareket imkanı sunmasıyla da gerçek bir yaz stili jokeri.

  • Ganni
  • & Other Stories
  • Vince
  • & Other Stories

Pilili Etek

Sadece 2020 yazının trendi değil; dolabınız için kolay kombinlenebilir, zamansız bir yatırım.

  • Mango
  • Faithfull the Brand
  • H&M
  • Rixo

Logolu Etekler

Instagram: @greceghanem

İşte tam bir “Carrie Bradshaw parçası!” Bu cesur trendi, her stile kolayca adapte edebilirsiniz. Sonuçta yaz ayları stil için risk almak adına harika bir dönem değil mi?

  • Gucci
  • Burberry
  • Palones
  • Miu Miu

Vintage Baskılı Etekler

Instagram: @emilisindlev

Eğer romantik bir stile sahipseniz; 2020 yaz sezonunda dolabınıza eklemeniz gereken en eğlenceli parça bu olabilir. Maksimalist düşünüp, canlı renkler ve iddialı aksesuarlarla tamamlayın.

  • Faithfull the Brand
  • Lee Mathews
  • Dodo Bar Or
  • Staud

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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