2020 Yazında Her Yerde Göreceğiniz Etek Trendleri

Dolabımızın her daim hem rahatlık hem de ısınan havalar için ideal olmasıyla favorisi olan etekler; 2020 yazının trendleri ışığında oldukça eğlenceli parçalara ev sahipliği yapıyor.

Sezonun tüm etek trendlerinin oldukça eğlenceli ve renkli olduğu düşünülürse; içinizdeki Sarah Jessica Parker’ı dışarı çıkarmanın tam zamanı!

İşte bu yaz her yerde göreceğimiz etek trendleri…

Büzgülü Etekler

Instagram: @styleidealist

Sadece tek bir parçayla neredeyse bir kırmızı halı stili estetiğine kavuşmanız bu etek modeliyle mümkün!

H&M

Weekday

Ace & Jig

Sir

Önden Bağlamalı Etekler

Instagram:@lenafarl

Önlük etek de diyebileceğimiz bu model; hareket imkanı sunmasıyla da gerçek bir yaz stili jokeri.

Ganni

& Other Stories

Vince

& Other Stories

Pilili Etek

Sadece 2020 yazının trendi değil; dolabınız için kolay kombinlenebilir, zamansız bir yatırım.

Mango

Faithfull the Brand

H&M

Rixo

Logolu Etekler

Instagram: @greceghanem

İşte tam bir “Carrie Bradshaw parçası!” Bu cesur trendi, her stile kolayca adapte edebilirsiniz. Sonuçta yaz ayları stil için risk almak adına harika bir dönem değil mi?

Gucci

Burberry

Palones

Miu Miu

Vintage Baskılı Etekler

Instagram: @emilisindlev

Eğer romantik bir stile sahipseniz; 2020 yaz sezonunda dolabınıza eklemeniz gereken en eğlenceli parça bu olabilir. Maksimalist düşünüp, canlı renkler ve iddialı aksesuarlarla tamamlayın.