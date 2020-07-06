2020 Yazının En Dikkat Çeken Trendi: Tığ İşi Bikiniler

2020 yazı pek çok farklı bikini trendiyle dolabımızda reform yaratmaya hazır. Sadece bu sezon değil zamansız şekilde kullanılabilecek bikini trendlerinden; sokağa taşınabilen parçalara; 2020 plaj modası bir hayli renkli. 2020 yazının en dikkat çeken trendlerinden biri ise tığ işi bikiniler!

Sadece plajda değil crop top olarak da kullanılabilen modelleri sayesinde şehre de taşınabilen tığ işi bikinilerden sezonun en iyilerini sizin için bir araya getirdik!

Halter Modeli Tığ İşi Bikiniler

Aerie

Özellikle mavi/beyaz çigilere sahip olanlarıyla gerçek bir denizci konsepti elde edebilirsiniz! Keten şortlarla birlikte kusursuz yaz stiliniz işte hazır!

Üçgen Tığ İşi Bikiniler

Missoni Mare

Zimmermann

Üçgen tığ işi bikini modellerinde daha fazla toprak tonlarına şans vererek daha 70’ler bir görüntü yakalayabilirsiniz.

Tamamlamak için oversize güneş gözlükleri ve cesur aksesuarlar kullanın.

Crop Top Tığ İşi Bikini Modelleri

Andi Bagus

montce

She Made Me

Tularosa

Bu modellerde renk ve detay atışı serbest!

Özellikle çiçeklerden hoşlanıyorsanız, bunları plaj stilinize taşımanın tam sırası. Üstelik Instagram karelerinizde de harika görünecek!

Eğer biraz daha pin-up kızı stili istiyorsanız, yüksek bikini altı modellerini tercih edebilirsiniz.

Deniz kabuğu detayı olan tığ işi bikinilerle ise tam anlamıyla tropik etki yaratabilirsiniz!