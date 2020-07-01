2020 Yazının En ilgi Çekici Trendi: Bandana Üstler
Sıcaklıklar yükselmeye başladıkça bluzların bile oldukça fazla geldiğinin farkındayız. Ancak 2020 sezonunda bikini üstlerini sokak stiline taşımak dışında başka bir hafif alternatifiniz daha var: Bandanaları üst olarak kullanmak!
Üstelik bandana bluzları kombinlemek aslında sandığınızdan daha kolay. Her parça ile tamamlayabileceğiniz bu üstler; en çok jean pantolonlarla harika bir ikili oluyor.
Üstelik bu trend, dolabınıza vintage bir eşarp eklemek için de harika bir bahane olabilir!
Sıcak yaz günlerinde tişört yerine kullanabileceğiniz bu trendde, kullanmaktan hoşlandığınız renk paletlerini ön plana çıkarabilirsiniz.
Instagram’ın stil yıldızlarının bir diğer favorisi ise bu parçayı iddialı renklerde pantolonlar ile tamamlamak.
Sadece renkli ya da jean pantolonlar değil; keten ya da kumaş pantolonlarla da sokak stilinize renk katabilirsiniz.
İster sezonun öne çıkanlarından, isterseniz dolabınıza yatırım değerinde vintage olanlardan olsun; mutlaka bu sezon gerekli ebatlarda bir bandana/eşarp edinip bu trendi denemelisiniz!