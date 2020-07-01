2020 Yazının En ilgi Çekici Trendi: Bandana Üstler

Sıcaklıklar yükselmeye başladıkça bluzların bile oldukça fazla geldiğinin farkındayız. Ancak 2020 sezonunda bikini üstlerini sokak stiline taşımak dışında başka bir hafif alternatifiniz daha var: Bandanaları üst olarak kullanmak!

instagram/@claire_most

Üstelik bandana bluzları kombinlemek aslında sandığınızdan daha kolay. Her parça ile tamamlayabileceğiniz bu üstler; en çok jean pantolonlarla harika bir ikili oluyor.

instagram/@mariejedig

Üstelik bu trend, dolabınıza vintage bir eşarp eklemek için de harika bir bahane olabilir!

instagram/@sasha.mei

Sıcak yaz günlerinde tişört yerine kullanabileceğiniz bu trendde, kullanmaktan hoşlandığınız renk paletlerini ön plana çıkarabilirsiniz.

instagram/@ninasandbech

Instagram’ın stil yıldızlarının bir diğer favorisi ise bu parçayı iddialı renklerde pantolonlar ile tamamlamak.

instagram/ @lucywilliams02

Sadece renkli ya da jean pantolonlar değil; keten ya da kumaş pantolonlarla da sokak stilinize renk katabilirsiniz.

İster sezonun öne çıkanlarından, isterseniz dolabınıza yatırım değerinde vintage olanlardan olsun; mutlaka bu sezon gerekli ebatlarda bir bandana/eşarp edinip bu trendi denemelisiniz!

  • Arket
  • H&M
  • Louis Vuitton
  • Vintage Chanel
  • Aspinal of London
  • Mango

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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