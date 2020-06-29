Pandemi nedeniyle bu yaz bikinilerinizi havuz başında / deniz kenarında giyemeyeceğinizi düşünüyorsunuz veya bikinilerinizi sezon dışında da değerlendirmek istiyorsunuz… Öyleyse kesinlikle doğru listedesiniz!

2020 yazının sıra dışı trendleri arasında neyse ki bikinilerin şehre taşınmış hallerini de sıkça göreceğiz. Üstelik sezonun modern bikini modelleri sayesinde onları günlük kombinlere uyarlamak oldukça kolay!

İşte bikini üstlerinizi sokak stiline taşımanın 7 yolu…

Şeffaf üstlerle tamamlayın

Eğer hala sezonun şeffaf bluzlarından edinmediyseniz, bu görünüm size harika bir neden verecek. Sezonun desenli pantolonları ile birleştirerek harika bir görünüm yaratabilirsiniz!

Şortları destekleyin

Geçtiğimiz sezondan öğrendiğimiz bir şey varsa, o da bisiklet şortlarının hemen hemen her şeyle harika durduğu! Buna bikini ve mayolar da dahil! Özellikle mayolarla tamamlayarak havalı ve sportif bir stil yaratabilirsiniz.

Sweatshirt desteği

Bandaj bikini üstleri kullanım açısından da sınırsız opsiyon sunuyor. Gossip Girl dokunuşu için jean ve omuzlara atılmış bir sweatshirt tercih edebilirsiniz.

Kusursuz bir stil için ceket ile kullanın

Deri balzer ceket trendi sezon dinlemeden popülerliğini sürdürüyor. Özellikle standart bandaj bikini üstü ve bisiklet şortu ile harika bir 90’lar stili yaratmak mümkün.

Denim klasiği

Denim pantolonlar hangi modelde olursa olsun; bikini üstleriyle harika bir yaz görünümü oluşturuyor. Görünüme mule terlikler de ekleyerek kusursuz bir hafta sonu görünümü ortaya koyabilirsiniz.

Bohem

Maksi etekleriniz tişörtlerle fazla salaş, crop toplar ile fazla karmaşık görünüyor… Neyse ki bikini üstleri var! Özellikle bol ipli olanları ile maksi etekleriniz ile kombinlediğinizde; gündüz için harika bir “date” kıyafeti bile olabilir!

Takımlar ile kullanın

Instagram/@nicole_huisman

Favori takımlarınız ile yaza geçiş sağlamak için; kontrast yaratacak renk ve desenlerde bikini üstleri kullanabilirsiniz.