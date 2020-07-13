2020 Yazının En İyi Uygun Fiyatlı Drugstore Güzellik Ürünleri

Yaz aylarında az sayıda ama pratik makyaj ürünlerini kullanmayı sevdiğimiz bir gerçek. Bu çok kullanışlı ürünler ise 2020 yazında drugstore raflarında bizleri bekliyor!

İşte aydınlatıcılardan far paletlerine; yazı yansıtan, 2020 yazının en iyi uygun fiyatlı drugstore güzellik ürünleri…

Revlon x Ashley Graham Tropical Vibes Post Beach Glow Face & Eye Kit

Revlon x Ashley Graham Tropical Vibes Post Beach Glow Face & Eye Kit

Revlon’un Ashley Graham ile ortaklığının ürünü olan bu sınırlı sayıda üretilen palet; ilhamını tropik adalardan alan renklere sahip.

NYX California Beamin’ Face & Body Liquid Highlighter

NYX California Beamin’ Face & Body Liquid Highlighter

Bu yüksek ışıltıya sahip aydınlatıcıyı; tüm vücudunuza uygulayabilirsiniz. Üstelik içeriğindeki avokado, gül yaprağı, üzüm çekirdeği ve jojoba yağları sayesinde cildinizi de nemlendiriyor.

essence Stay 8Hr Waterproof Lipliner

essence Stay 8Hr Waterproof Lipliner

8 ayrı renge sahip olan bu vegan dudak kalemi serisi; özellikle kırmızı ve mürdüm tonlarındaki seçenekleriyle yazı ateşlemeye hazır.

essence what the fake! volumizing & lengthening mascara

essence what the fake! volumizing & lengthening mascara

essence’in ikonik ve uygun fiyatlı serisine eklenen bu yeni maskara; naylon fiber fırçası ile kirpiklerinizi saniyeler içerisinde uzatıyor.

NYX Pride Edition Brights Ultimate Shadow Palette

NYX Pride Edition Brights Ultimate Shadow Palette

Pride 2020 şerefine çıkarılan gökkuşağı renkli bu palet; hayatınıza renk katmaya hazır!

L’Oréal Extra Volume Collagen Mascara

L’Oréal Extra Volume Collagen Mascara

Kolajen içerikli formülü sayesinde daha güçlü bakışlara hazır olun!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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