Netflix’te İzleyebileceğiniz LGBTİ+ Şov ve Dizileri

Onur Haftası kapsamında hazırladığımız, Netflix’te izleyebileceğiniz en iyi LGBTİ+ televizyon şovları aşağıda sizi bekliyor. Queer Eye, RuPaul’s Drag Race, Pose ve daha fazlası dahil olmak üzere keşfedilmeyi bekleyen 10 program.

AJ and the Queen

Program henüz Birinci Sezonunda

Külüstür bir karavanla ülkeyi boydan boya gezen drag queen Ruby Red, 10 yaşındaki sivri dilli davetsiz yolcu AJ ile beklenmedik bir ikili oluşturuyor.

Pose

Pose, ikinci sezonunda

1987 New Yorku’nda LGBTİ+ balolarının demirbaşı Blanca, kendi hanesini kurar ve hem yuppi müşterisine âşık bir seks işçisine hem de yetenekli bir dansçıya annelik yapar.

Queer Eye

Muhteşem beşli; moda ipuçlarıyla, duygu dolu baştan yaratmalarla ve tüm duyguları su yüzüne çıkaran açıklamalarıyla karşınızda. Emmy ödüllü program beşinci sezonunda.

RuPaul’s Drag Race

RuPaul Charles

Tüm drag annelerinin annesi RuPaul’un sunduğu Emmy ödüllü programda Kraliçeler 100.000 dolarlık para ödülü ve Amerika’nın Yeni Drag Süperstarı unvanı için yarışıyor.

Never Have I Ever

Travmatik bir yılın ardından Hint kökenli Amerikalı bir gencin tek isteği sosyal statüsüne çeki düzen vermektir. Ancak ailesi, arkadaşları ve duyguları işini zorlaştırır. Dizi, 15 yaşındaki lise öğrencisi Devi Vishwakumar’ı merkezine alıyor.

Hollywood

İkinci Dünya Savaşı sonrası Hollywoodu’nda bir grup hırslı oyuncu ve yönetmen adayı, eğlence dünyası hayallerinin gerçeğe dönüşmesi için neredeyse her şeyi yapacak. Dizi, eğlence endüstrisinin adaletsiz sistemlerini gözler önüne sererken ırk, cinsiyet ve cinsellik üzerindeki ön yargılara dair de farklı bir bakış sunuyor. Hollywood’un perde arkasında neler olduğunu da anlatıyor.

Feel Good

Feel Good, George ve Mae’nin ilişkisinin hikayesini anlatan altı bölümlük bir dizi. İkili; aşk, bağımlılık ve cinsellik fikrinden geçerken toksik bir romantizme başlar. Stand-up komedyeni Mae Martin, hem ayık kalmanın zorluklarıyla uğraşıyor hem de kız arkadaşı George ile tutku dolu, karmaşık ve yeni bir ilişkide yol alıyor.