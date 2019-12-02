2020’de Aşkı Bulacak 4 Burç

2020 hayallerinizin başında bir ilişki mi geliyor? Bu dört burca mensup olanlar aşk açısından şanslı bir yeni yıl geçirecekler!

Ayrıca 2020 yılında hayatı değişecek beş burca göz atmayı unutmayın!

İşte 2020’de hayallerindeki aşka kavuşması muhtemel burçlar:

KOÇ

Koç burçları özellikle son yıllarda kendi hayatlarına ve içsel dünyalarına fazla odaklandıkları için bu süreci yalnız geçirdiler. Görünen o ki 2020 bunu değiştirecek. 2020 Ocak itibariyle biraz daha rahatlayıp yumuşamaya başlayacak olan Koç, duygularını ve kırılganlıklarını göstermekten çekinmeyecek.

Bu da aşka ve ilişkilere bakışlarını etkileyecek. Aradıkları sıcaklığı bulmaları, kalplerini birine açmaları ve yıllardır istedikleri güvenli limana demir atmaları çok muhtemel.

BAŞAKLARIN 2020’DE AŞK HAYATI CANLANIYOR

BAŞAK

Başaklar yeni bir ilişki ile gelen heyecan ve zevkle 2020’yi muhteşem hatırlayacaklar. Ancak bunun için güvenli bölgelerinden çıkmaları, biraz cesaret kazanmaları gerekiyor.

2020 Başaklar için gelecek bu yeni ilişkileri uzun vadeli olarak öngörmüyor. Daha ziyade hayatınıza girecek ufak flörtler ya da kısa ilişkilerle “gerçekten ne istediğinizi” bulabilmeniz, kendinizi ve duygusal beklentilerinizi adlandırabilmeniz için kusursuz bir sene olacak.

YAY BURÇLARI ARADIKLARI AŞKI 2020’DE BULACAK

YAY

Yay burçları, 2020’de çapkın yüzleriyle tanışacaklar. Daha maceracı ve hatta daha seksi ikili ilişkiler gündeminizde olacak.

Odağınızı yitirmez ve doğru tercihleri yapabilirseniz doğru kişinin hayatınıza girmesi ihtimali çok yüksek.

2020 ayrıca, süregelen bir ilişkide olan Yaylar için ileriyi düşünme ve planlar yapma senesi olacak. Belki de yılın ikinci yarısını gelinlik provalarında geçirebilirsiniz!

KOVALAR 2020’DE SEVGİYE DOYACAK

KOVA

Kovalar 2020’de sevginin içlerinden taştığını hissedecekler! Sevmek ve sevilmek ihtiyacı hiç olmadığı kadar gün yüzüne çıkacak bu yeni yılda. Bu da beraberinde yeni ilişkilere zemin hazırlayacak. Kalbinizi olduğu gibi açtığınızda tavlayamayacağınız kimse olmadığını fark edeceksiniz.