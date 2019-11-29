2020’de Hayatı Değişecek 5 Burç

Gelen her yeni yıl, herkes için yeni umutları da beraberinde getirir. 2020’ye günler saydığımız şu dönemde, çoğu kişinin gündeminde yeni yılın nasıl geçeceğine dair meraklar ve dilekler yer alıyor. Astrologlar özellikle beş burcun 2020’de muhtemel olarak büyük değişimler yaşayacağını belirtiyor.

İşte 2020’de en büyük değişiklikleri yaşaması beklenen 5 burç:

BOĞA

2020’de boğa burcu için değişimler başlıyor

Boğa burçları son birkaç yılda hayatlarında bir rutin oluşturdular ve buna bağlı bir şekilde yaşıyorlar. Bundan pek şikayetçi olmasalar da 2020’de değişiklikler için şimdiden hazır olmaları gerekebilir. Çünkü Uranüs, önümüzdeki birkaç yıl boyunca Boğa’da seyahat halinde olacak. Haliyle bazı değişimler de beraberinde gelecek.

Kendi konfor alanından yavaşça çıkmaya başlayacak Boğalar, yeni ve daha önce hayatlarında hiç bulunmamış türde insanlar, yerler ve olaylarla karşılaşabilirler. Bu sizi korkutmasın! İlk etapta kulağa ürkütücü gelse de, uzun vadede sizin için çok iyi şeyler sunacağını bilmelisiniz.

Seyahatler, eğitim alanında kendinizi geliştirebileceğiniz yenilikler ve kuvvetli manevi bağlar inşa ederek ufkunuzu genişleteceksiniz. Peki, Aralık 2019’da sizi neler bekliyor? Sitemizde yer alan Astrolog Dinçer Güner’in yorumlarını takip etmenizi öneririz.

AKREP

AKREPLER 2020’DE AŞK AÇISINDAN OLDUKÇA ŞANSLI

Özellikle 2019’un Akrep için zor bir yıl olduğunu söyleyen astrologlar, iniş ve çıkışların ve ayrılıkların ardından 2020’nin yüzünüzü güldüreceğini söylüyor. Aşk hayatınızdaki belirsizliklerin ortadan kalkmasına hazır mısınız?

Önemli tarih ise 6 Mart ve 3 Nisan 2020 tarihleri ​​arası! Çünkü bu tarihte Venüs gezegeni Akreplerin 7. evine ziyaret gerçekleştirecek. Bu da aşk konusunda yeni heyecanlar için ideal bir dönem olduğu anlamına geliyor. Bu süre zarfında mevcut bir ilişkiniz varsa daha özel bir boyuta taşıyabilirsiniz. Yalnız bir Akrepseniz yeni birisiyle tanışmanız büyük olasılık dahilinde.

Akrep 2020’de yeni fırsatlarla karşılaşarak daha iyi bağlantılar edinecek.

YAY

yay burçları 2020’de doğru kişiyi bulabilir

Her daim insanlarla minimum bağlantı kurmalarıyla dikkat çeken Yaylar, özgürlüklerinden 2020’de biraz ödün vermek isteyecekler gibi görünüyor.

Yaylar bu yeni yılda ilişkilerine daha yakından bir bakış atarak bağlarını güçlendirmek isteyecekler. Biri Haziran, diğeri ise Kasım ayında gerçekleşecek iki ay tutulması İkizler/Yay ekseninde olacak. Bu dönemlerde ilişkinizi daha ileri bir seviyeye taşıma arzusuyla yanıp tutuşabilirsiniz.

O yıllardır beklediğiniz “doğru kişi” ile karşılaşmanız için 2020 tüm gücünü size kanalize edecek gibi görünüyor.

OĞLAK

2020 oĞLAKLAR İÇİN VERİMLİ ORTAKLIKLAR GETİREBİLİR

12 Ocak’ta, 1. Yani kendi evinizde Plüton ve Satürn’ün birleşimi olacak. Bu da Oğlaklar için büyük fayda sağlayacak güçlü bağlantılar anlamına geliyor.

Önemli olan; karşınıza çıkan tüm bu fırsatları artıları ve eksileriyle zihninizde tartarak acele karar vermemeniz.

Ocak, Haziran ve Temmuz aylarında Oğlak- Yengeç ekseninde tutulma meydana gelecek. Bu süreç de yeni ortaklıklar kurmak, artık size hiçbir şey katmayan insanlardan ve bağlantılardan uzaklaşmak için zemin hazırlayacak.

BALIK

bALIK BURÇLARI 2020’NİN EN ŞANSLI BURÇLARINDAN

2019 Balık burçları için terfi ve olumlu iş değişiklikleri gibi nedenler açısından oldukça pozitif bir sene oldu. 2020’de yine bu alanlardaki olumlu hava sürmeye devam ederken yepyeni bir kapı açılacak. O da aşk hayatınızda meydana gelecek.

Tutulmaların enerjisiyle Ocak, Haziran ve Temmuz aylarında doğru zamanda doğru yerde olacaksınız. Bu durum aşk hayatınızda güzellikleri beraberinde getirecek.

Balıklar bu yıl kendilerini çok daha yaratıcı hissedecek ve bu enerjilerini iyi bir şekilde kullanacaklar. Jüpiter’in tüm yıl boyunca 11. evinizde yer alacak olması ise tüm umutlarınızı ve hayallerinizi destekleyecek.