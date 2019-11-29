Aralık 2019 Astroloji Yorumunuz

Bu ayki İkizler dolunayı ile burçları, kariyer ve finansal konularda değişiklikler bekliyor. 26 Aralık’taki Oğlak burcu Güneş tutulması da bazı burçların aşk hayatlarını etkileyecek.

Astrolog Dinçer Güner’den Aralık 2019 astroloji yorumları…

YAY | (23 Kasım – 21 Aralık)

Yay burcunu aralık 2019’da neler bekliyor?

12 Aralık’ta İkizler burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay ilişkiler ve ortaklıklar odaklı olacak. İlişkilerde “Tamam mı, devam mı?” sorusunun yanıtının aranacağı bu süre zarfında bazı bitişler yaşanabilir. 26 Aralık’ta ise Oğlak burcunda bir Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma; para evlerinde gerçekleşecek. Dikkatli olun!

OĞLAK | (22 Aralık – 20 Ocak)

oğlak BURCUNU ARALIK 2019’DA NELER BEKLİYOR?

Bu ay iş yerinde daha fazla efor sarf etmek, ekstra mesaiye kalmak durumunda kalabilirsiniz. İş yorgunlukları sağlığınız konusunda bazı rahatsızlıkları tetikleyebilir. Diyete ve spora başlamak için en uygun zaman.Genel bir sağlık kontrolüne girebilirsiniz. Hayatınızdan bazı insanları çıkarabilirsiniz. Temiz bir sayfa açma zamanı!

KOVA | (21 Ocak – 19 Şubat)

kova BURCUNU ARALIK 2019’DA NELER BEKLİYOR?

İkizler burcunda gerçekleşecek dolunayla özel hayatınız ve evliliğiniz gündeminizde olacak. Bekâr olanlar yeni kişilerle tanışabilir, romantik günler geçirebilirler. 26 Aralık’ta Oğlak burcunda bir Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma, arkanızdan çevrilen dolapları görmek için son derece aydınlatıcı olacak.

BALIK | (19 Şubat – 20 Mart)

BALIK BURCUNU ARALIK 2019’DA NELER BEKLİYOR?

Bu ay ev, aile, taşınma gibi konular gündeminizde olacak. İş ve mesleki konularda yanlış anlaşılmalara son derece açık bir zaman dilimi. Oluşabilecek gergin ortamlarda fevri çıkışlar yapmamalısınız. Oğlak Güneş tutulması ise arkadaş ortamınızda size destek verecek bazı yeni kişilerle tanışmanızı sağlayacak.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

koç BURCUNU ARALIK 2019’DA NELER BEKLİYOR?

Bu ay iletişim odaklı konularda oldukça aktif olacaksınız. Hesapta olmayan taşınma ve tadilat gibi konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için çevrenizden destek göreceksiniz. Yeni iş fırsatları elde edebilir veya mevcut işinizde iyi pozisyonlara

terfi edebilirsiniz.

BOĞA | (21 Nisan – 20 Mayıs)

BOĞA BURCUNU ARALIK 2019’DA NELER BEKLİYOR?

12 Aralık’ta İkizler burcunda dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayla finansal konularda bütçe planlamalarını iyi yapmalısınız. Yeni projeler başlatmak için uygun bir dönem olmadığı için bu tür işleri kısa bir süreliğine askıya alın. Son dakikada gelişebilecek olaylara karşı alternatif bir plan her zaman hazırda olmalı.

İKİZLER | (21 Mayıs – 21 Haziran)

ikizler BURCUNU ARALIK 2019’DA NELER BEKLİYOR?

İkizler burcunda gerçekleşecek dolunayla beraber fiziksel görünümünüzde değişiklik yapma istediği duyabilirsiniz. Kendinizi bu dönem içerisinde çok doğru ifade edemeyebilirsiniz. 26 Aralık’ta ise Oğlak burcunda bir Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma ile birlikte finansal kaynaklar, krediler, ödemeler gibi konularda bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

yengeç BURCUNU ARALIK 2019’DA NELER BEKLİYOR?

Bu ay odak konularınız bilinçaltı, mistik ve spritüel konular olacak. Bu süre zarfında hisleriniz kuvvetlenebilir ve rüyalarınız anlamlı hâle gelebilir. Ayrıca Oğlak burcu Güneş tutulması ile ilişkilerinizde veya evliliklerinizde bazı sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Temkini elden bırakmamakta ve sakin olmakta fayda var.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 Ağustos)

aslan BURCUNU ARALIK 2019’DA NELER BEKLİYOR?

Bu ay yeni sosyal ortamlara girebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bazı arkadaşlıklarda bitişler olabilir. Finansal anlamda yatırım yapmak için uygun zaman değil. İş ortamınızda değişiklik yapma istediği yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza ekstra önem göstereceğiniz bu dönem içerisinde dişlerinizle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

başak BURCUNU ARALIK 2019’DA NELER BEKLİYOR?

Bu ay gerçekleşecek İkizler dolunayı ile iş ve kariyer anlamında bazı sağlam değişiklikler yaşayacaksınız. Karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirmenizde fayda var! 26 Aralık’ta Oğlak burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması ile de yalnız olanlar yeni bir ilişkiye başlayacak. İlişkisi olanların ise mevcut ilişkileri ciddiyet kazanabilir ve daha da sağlamlaşabilir.

TERAZİ | (23 Eylül – 23 Ekim)

terazi BURCUNU ARALIK 2019’DA NELER BEKLİYOR?

Bu ay hayatınızı değiştirecek bazı fırsatlar elde edebilirsiniz. Olası iletişim aksaklıklarına ve yanlış anlamalara karşı dikkatli olun. 26 Aralık’ta gerçekleşecek Oğlak burcundaki Güneş tutulması ise aile ve ev konularını kapsayacak. Evinizi yeniden dekore ederek yaşam alanlarınızı güzelleştirebilirsiniz.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kasım)

TERAZİ BURCUNU ARALIK 2019’DA NELER BEKLİYOR?

İkizler dolunayı ile finansal kaynaklar, nafaka, miras gibi konular gündeminizde olacak. Bazı ödemeler ve vergi borçları ortaya çıkabilir. Zihinsel anlamda yaşadığınız dalgınlık yanlış kararlar vermenize sebep olabilir. Ani kararlar vermekten kaçının. Bu ayki Oğlak Güneş tutulması ise sürpriz seyahatleri gündeminize getirecek.