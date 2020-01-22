2020’de İhtişamlı Kombinler Yaratmanızı Sağlayacak 5 Renk

2020 yılının trendlerine şöyle bir göz attığımızda beş öne çıkan renge rastlıyoruz. Bu renklerin içinden aşina olduklarınız elbette vardır. Ancak bazılarını ilk defa duyacağınıza ve onları kombinlerinizde kullanmak için bir an önce alışverişe başlayacağınıza eminiz.

İşte 2020 yılında özellikle de bahar aylarında kombinlerinizi mükemmelleştirecek, çok daha ihtişamlı ve stil sahibi görünmenizi sağlayacak 5 renk:

# Canlı turuncu

Dolabınızda canlı turuncuya yer açın. Gün batımını andıran turuncunun bu muhteşem tonu özellikle yaz aylarına damga vuracak. Bronz teninizle hayal edebiliyor musunuz? Kışı da es geçmemeli. Kazaklarda ve hırkalarda bu rengi seçebilirsiniz. Yün ve triko dokulara çok yakışacak.

# Fildişi

Fildişi en asil renklerde başı çekiyor. Tamamen fildişi renkte bir kombin yarattığınızda zengin bir görünüm elde edersiniz. Bu rengin en güzel yanı ise başka renklerle çok kolay bir şekilde uyum yakalaması.

Fildişi rengini aksesuarlarınızda da kullanabilirsiniz. Bu renkte bir el çantası her mevsimde minimal kurtarıcınız olacak.

# Ada çayı yeşili

Ada çayı yeşili tütsü yeşili olarak da biliniyor. Bu açık yeşil pastel ton özellikle fildişi rengiyle kusursuz bir uyum yakalayacak. Diğer renklerin pastel tonlarıyla da ada çayı yeşilini birlikte kullanabilirsiniz.

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# Lila

Pembe ve mor arasında kalmış, pastel tonların en romantikleri arasında başı çeken lila 2020 yılında en sık rastlayacağımız renk. Her mevsim her kıyafet ve aksesuarda lila gözde olacak. Buna itirazınız olacağını hiç sanmıyoruz.

Lilayı kış aylarında siyah ile kombinleyebilirsiniz. Yine lila bir kazağı beyaz palazzo pantolonlarla da giyebilirsiniz. Yaz aylarında ise lila en çok uçuş uçuş elbiselerde can bulacak.

# Klasik mavi

Yılın rengi seçilmesine şaşırmamak gerek. Mavinin bu ilk akla gelen rengi tüm yıl boyunca her alanda karşımıza çıkacak. Sadece modada değil, aksesuarlarda ve dekorasyonda da klasik maviye 2020’de doyacağız.

Klasik maviyi en çok da tıpkı örneklerdeki gibi derilerle kullanılırken görüyoruz.