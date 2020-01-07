2020 Yılının Sürpriz Trend Rengiyle Tanışın: Tütsü Yeşili

2020 trendleri konusunda notlar almadan önce, işe trend renklerle başlamak gerekiyor. Pantone’un açıkladığı 2020’nin rengi klasik maviyi dolaplarımızda önümüzdeki İlkbahar/Yaz sezonunda sıkça göreceğimiz kesin. Peki her sezon olduğu gibi bu sezonun sürpriz bir trend tonu olmayacak mı? Tabii ki var!

Eğer 2020 sezonu için cesur bir tercih yapmaktan yanaysanız, “Sage Green” olarak geçen bu tonu mutlaka denemelisiniz. Tütsü yeşili vre orman yeşili arasındaki tondan oluşan bu renk; pastel olmaya da yer yer göz kırpıyor.

2020’de sıkça göreceğimiz bu rengi dolabımıza eklemesi de kombinlemesi de aslında oldukça kolay.

Fotoğraf.: @monikh/

Bu tonda bir ceket ya da kabanı, siyah parçalara alternatif olarak düşünebilirsiniz. Üstelik 2020 kış sezonundan diğer koyu tonlardaki parçalarınızı da iyi taşıyacaktır.

fotoğraf: @LUCYWILLIAMS02

Bu tonu özellikle 2020 yazında giymek için sabırsızlanıyoruz!

FOTOĞRAF.: @MONİKH/

Instagram kareleri için bu renkteki parçaların harika bir seçenek olduğunu da belirtmemize gerek yok diye düşünüyoruz!

İşte 2020’nin sürpriz rengi sage green/tütsü yeşilini uyarlayabileceğiniz parçalar…