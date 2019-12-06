Her yeni yılda olduğu gibi, 2020 de kendisiyle özdeşleşecek trendlerle birlikte geliyor. 2020 yılı özellikle ayakkabı trendleri açısından bakıldığında; stilde özgürleşme, rahatlık ve klasiklerin farklı detaylarla modernize edildiği bir yıl olarak tanımlanabilir. Mesela bunun güzellik trendlerindeki en büyük kanıtı, 2020’de kırmızı ruja rakip olacak iddialı renklerin kullanımını daha sık görecek olmamız.
Bir başka güzelliği ise; 2020 trendlerinden herkesin mutlaka kendisine uygun bir parça bulabilecek olması. Zira 2020 ayakkabı trendlerini tek kelimeyle “çeşitlilik” olarak tanımlayabiliriz.
İşte podyumdan da ilhamla, alışveriş önerilerimiz eşliğinde 2020’yi etkisi altına alacak 8 ayakkabı trendi…
Mary Jane
Maison Margiela, Carolina Herrera ve Marc Jacobs podyumlarında da sıkça gördüğümüz üzere; 2020’nin star ayakkabı trendi retro Mary Jane modeli olacak.
Espadriller
2020’de espadrillere kucak açın. Dolgu topuk olanları yerine daha düz ve bol ip detayına sahip olan espadril modelleri öne çıkacak.
Asimetrik Bantlar
Geçtiğimiz sezonun obsesyonu asşmetrik bantlı ayakkabılar, 2020’de de devam ediyor. Mutlaka edinmelisiniz!
Rengarenk Sneakerlar
Bu yıl podyumda da sıkça gördüğümüz rengarenk sneakerlar, 2020’yi ele geçirecek diyebiliriz. Özellikle 2000 başlarında sıkça gördüğümüz bu trend, “Ya Sev Ya Nefret Et” kategorisinde!
Diz Üstü Çizmeler
Bu yıl diz üstü çizmelerin daha farklı renk ve dokuda olanlarını göreceğiz. Kıyafetlerinizle zıt tonlarda olan çizmeleri tercih ederek herkesi şaşırtın!
Flatform
İlkbahar ve yaz sezonu için oldukça rahat olan bu trend favorilerimiz arasında! Saten dokuda olanlarını tercih ederek kombinlerinize daha sofistike bir tat katın.
Topuklu Loafer
Loafer gibi sofistike bir modeli, topuk opsiyonuyla kullanma fikri hiç bu kadar çekici olmamıştı! Blok topuk ve kare burunların birleştiği bu ayakkabıları ofis stiline rahatlıkla uygulayabilirsiniz.
Bilek Zincirleri
2020’nin ayakkabı aksesuarı notu; Prabal Gurung, JW Anderson ve Proenza Schouler gibi tasarımcılardan geliyor. Bu yıl sıkça göreceğimiz bu detayı, siz kendiniz de açık ayakkabılarınıza ekleyebilirsiniz.
*Kapak karesi: @MONIKH/Instagram