Her yeni yılda olduğu gibi, 2020 de kendisiyle özdeşleşecek trendlerle birlikte geliyor. 2020 yılı özellikle ayakkabı trendleri açısından bakıldığında; stilde özgürleşme, rahatlık ve klasiklerin farklı detaylarla modernize edildiği bir yıl olarak tanımlanabilir. Mesela bunun güzellik trendlerindeki en büyük kanıtı, 2020’de kırmızı ruja rakip olacak iddialı renklerin kullanımını daha sık görecek olmamız.

Bir başka güzelliği ise; 2020 trendlerinden herkesin mutlaka kendisine uygun bir parça bulabilecek olması. Zira 2020 ayakkabı trendlerini tek kelimeyle “çeşitlilik” olarak tanımlayabiliriz.

İşte podyumdan da ilhamla, alışveriş önerilerimiz eşliğinde 2020’yi etkisi altına alacak 8 ayakkabı trendi…

Mary Jane

CAROLINA HERRERA

Maison Margiela, Carolina Herrera ve Marc Jacobs podyumlarında da sıkça gördüğümüz üzere; 2020’nin star ayakkabı trendi retro Mary Jane modeli olacak.

Dolce & Gabbana

Topshop

SJP by Sarah Jessica Parker

Espadriller

CHRISTIAN DIOR

2020’de espadrillere kucak açın. Dolgu topuk olanları yerine daha düz ve bol ip detayına sahip olan espadril modelleri öne çıkacak.

Prada

Castañer

& Other Stories

Asimetrik Bantlar

TIBI

Geçtiğimiz sezonun obsesyonu asşmetrik bantlı ayakkabılar, 2020’de de devam ediyor. Mutlaka edinmelisiniz!

Topshop

The Row

Rengarenk Sneakerlar

ROKH

Bu yıl podyumda da sıkça gördüğümüz rengarenk sneakerlar, 2020’yi ele geçirecek diyebiliriz. Özellikle 2000 başlarında sıkça gördüğümüz bu trend, “Ya Sev Ya Nefret Et” kategorisinde!

Vetements x Reebok

Vans Brux WC Trainers

Adidas

Diz Üstü Çizmeler

LOEWE

Bu yıl diz üstü çizmelerin daha farklı renk ve dokuda olanlarını göreceğiz. Kıyafetlerinizle zıt tonlarda olan çizmeleri tercih ederek herkesi şaşırtın!

Charles & Keith

Zara

Flatform



GIAMBATTISTA VALLI

İlkbahar ve yaz sezonu için oldukça rahat olan bu trend favorilerimiz arasında! Saten dokuda olanlarını tercih ederek kombinlerinize daha sofistike bir tat katın.

& Other Stories

Prada

Marni

Topuklu Loafer

PRADA

Loafer gibi sofistike bir modeli, topuk opsiyonuyla kullanma fikri hiç bu kadar çekici olmamıştı! Blok topuk ve kare burunların birleştiği bu ayakkabıları ofis stiline rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Marks & Spencer

Bilek Zincirleri

PROENZA SCHOULER

2020’nin ayakkabı aksesuarı notu; Prabal Gurung, JW Anderson ve Proenza Schouler gibi tasarımcılardan geliyor. Bu yıl sıkça göreceğimiz bu detayı, siz kendiniz de açık ayakkabılarınıza ekleyebilirsiniz.

Bottega Veneta

Tibi

*Kapak karesi: @MONIKH/Instagram