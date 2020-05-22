2021 Oscar Ödül Töreni de Ertelenebilir
Çeşitli endüstrilerdeki uluslararası etkinlikler, devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar ertelendi ya da iptal edildi bildiğiniz üzere. Bu listeye yeni eklenen haberlerden bir diğeri ise; Oscar Ödül Töreni. Variety’e göre, Akademi önümüzdeki yıl 28 Şubat’ta gerçekleşmesi planlanan 2021 Oscar’ını ertelemeyi düşünüyor.
Akademi Başkanı David Rubin şu açıklamaları yaptı: “Tablonun ne olacağını bilmek mümkün değil. Filmleri ödüllendirmek istediğimizi biliyoruz, ancak tam olarak bunun hangi şekli alacağını bilmiyoruz. ” Ancak, Akademinin henüz resmi olarak yeni tarihler önermediği veya konuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşmadığı bilinenler arasında. Bu olası değişikliğin sebeplerinden biri de; salgın sebebiyle filmlerin vizyonda gösterilememiş olması.
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