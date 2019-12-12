40’lı Ve 50’li Yaşlarda Cilt Bakımında Nelere Dikkat Edilmeli?

40’lı yaşlarda cilt tonunda eşitsizlik, 50’li yaşlarda ise donukluk ve matlık gibi problemlerle karşı karşıya kalınabiliyor. Bu tarz cilt sorunlarıyla başa çıkmanıza yardımcı olacak birkaç yöntem var.

40’lı Yaşlarda Cildimizde Neler Oluyor?

Cildin kendi kendini yenileme süreci yavaşladığı için dolgunluğunu korumak adına daha az kolajen ve elastin üretimi yapılır.

Karşılaşılabilecek Sorunlar

Melazma (Cilt Lekeleri)

Hamilelik sonrası veya ertesi günü hapından sonra meydana gelebiliyor.

Matlık

Kolajen ve elastin üretimi azaldığı için oluşuyor.

Kalıcı Lekeler

Hormonal akneler bu yaş grubunda başka bir sorundur.

40’lı Yaşlar için cilt bakımı önerileri

40’lı ve 50’li Yaşlarda Günlük Cilt Bakımı Nasıl Olmalı?

Retinol

Dermatologlara göre retinol; hücre yenilenmesinde, çizgileri, kırışıklıkları ve pigmentasyonu önlemek için altın değerinde bir bileşen.

Seramidler

Bu yağ asitleri bariyer onarımını desteklemeye yardımcı oluyor.

Hyalüronik Asit

Doğal bir nemlendirici olan hyalüronik asit bölgesel olarak uygulandığında mükemmel bir nemlendiricidir.

Niyasinamid (Vitamin B3)

Cilt bariyerini sağlamlaştırmaya, renk uyumsuzluklarını ve lekelenmeyi gidermeye yardımcı oluyor.

FILORGA, NCTF-Intensive Yenileyici Serum

DR JART+, Ceramidin Nemlendirici Krem

INSTITUT ESTHEDERM, Intensive Hyaluronic Nemlendirici Krem

Cilt Matematiği

Daha yoğun nem ve serum uygulamaları, 40’lı yaşlardaki ciltlerin daha parlak görünmesini sağlar.

ALPHA-H, A Vitamini Serum

LA MER, The Treatment Lotion Hydrating Mask, 6’lı Paket

LA PRAIRIE, Supreme Balm Temizleyici

50’li Yaşlarda Cildimize Neler Oluyor?

Nem ve cilt sağlamlığı kadınlar için endişe yaratır. 50’lerinizde cildiniz, kendini korumak ve dayanıklı tutmak için gereken yağ oranından yoksundur. Bu nedenle elastin ve kolajen üretimi azalır.

CHANEL, Le Lift Crème

SENSAI, Cellular Performance Cream Nemlendirici

DIOR, Hydra Life Fresh Hydration Sorbet Crème

Cildinizi Nemlendirin

Şimdi, dönüşebilir güçlere sahip yoğun nemlendiricilere ve kremlere yatırım yapmanın tam zamanı.

Sorunlar

Kırışıklık

Cildi nemli tutmak, ince çizgileri ve kaz ayağı bölgesini pürüzsüzleştirir. Cilde dolgunluk ve taze bir ışıltı katar.

Cilt İncelmesi

Cildin sarkması ana kaygılardan biridir. Ağız üzeri yoğun bir şekilde çizgilenir ve dudaklar incelir.

50’li yaşlarda cilt bakımında nelere dikkat edilmeli?

50’li yaşlarda cilt bakımı nasıl olmalı?

Kızarıklık

İltihaplanma, Rosacea (gül hastalığı) veya aşırı kan dolaşımının yanı sıra hormonal değişiklikler nedeniyle de cilt üzerinde kızarıklıklar meydana gelir.

Boyun ve Dekolte Kırışıklığı

Serumlar, nemlendiriciler ve iyi bir cilt bakımı; boyun ve dekolte bölgesi için esastır.

Cilt Matematiği

50’li yaşlarda cilt daha nazik temizlemeye, yoğun nemlendirmeye ve korumaya ihtiyaç duyar