40’lı Ve 50’li Yaşlarda Cilt Bakımında Nelere Dikkat Edilmeli?

40’lı yaşlarda cilt tonunda eşitsizlik, 50’li yaşlarda ise donukluk ve matlık gibi problemlerle karşı karşıya kalınabiliyor. Bu tarz cilt sorunlarıyla başa çıkmanıza yardımcı olacak birkaç yöntem var.
40’lı Yaşlarda Cildimizde Neler Oluyor?
Cildin kendi kendini yenileme süreci yavaşladığı için dolgunluğunu korumak adına daha az kolajen ve elastin üretimi yapılır.
Karşılaşılabilecek Sorunlar
Melazma (Cilt Lekeleri)
Hamilelik sonrası veya ertesi günü hapından sonra meydana gelebiliyor.
Matlık
Kolajen ve elastin üretimi azaldığı için oluşuyor.
Kalıcı Lekeler
Hormonal akneler bu yaş grubunda başka bir sorundur.
40’lı ve 50’li Yaşlarda Günlük Cilt Bakımı Nasıl Olmalı?
Retinol
Dermatologlara göre retinol; hücre yenilenmesinde, çizgileri, kırışıklıkları ve pigmentasyonu önlemek için altın değerinde bir bileşen.
Seramidler
Bu yağ asitleri bariyer onarımını desteklemeye yardımcı oluyor.
Hyalüronik Asit
Doğal bir nemlendirici olan hyalüronik asit bölgesel olarak uygulandığında mükemmel bir nemlendiricidir.
Niyasinamid (Vitamin B3)
Cilt bariyerini sağlamlaştırmaya, renk uyumsuzluklarını ve lekelenmeyi gidermeye yardımcı oluyor.
Cilt Matematiği
Daha yoğun nem ve serum uygulamaları, 40’lı yaşlardaki ciltlerin daha parlak görünmesini sağlar.
50’li Yaşlarda Cildimize Neler Oluyor?
Nem ve cilt sağlamlığı kadınlar için endişe yaratır. 50’lerinizde cildiniz, kendini korumak ve dayanıklı tutmak için gereken yağ oranından yoksundur. Bu nedenle elastin ve kolajen üretimi azalır.
Cildinizi Nemlendirin
Şimdi, dönüşebilir güçlere sahip yoğun nemlendiricilere ve kremlere yatırım yapmanın tam zamanı.
Sorunlar
Kırışıklık
Cildi nemli tutmak, ince çizgileri ve kaz ayağı bölgesini pürüzsüzleştirir. Cilde dolgunluk ve taze bir ışıltı katar.
Cilt İncelmesi
Cildin sarkması ana kaygılardan biridir. Ağız üzeri yoğun bir şekilde çizgilenir ve dudaklar incelir.
Kızarıklık
İltihaplanma, Rosacea (gül hastalığı) veya aşırı kan dolaşımının yanı sıra hormonal değişiklikler nedeniyle de cilt üzerinde kızarıklıklar meydana gelir.
Boyun ve Dekolte Kırışıklığı
Serumlar, nemlendiriciler ve iyi bir cilt bakımı; boyun ve dekolte bölgesi için esastır.
Cilt Matematiği
50’li yaşlarda cilt daha nazik temizlemeye, yoğun nemlendirmeye ve korumaya ihtiyaç duyar