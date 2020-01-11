Sağlıklı ve temiz bir cildin sırrı, cildimizin ihtiyaçları ve türüne uygun peeling ürünlerinden geçiyor. Cildimizdeki sorunları tespit ettikten sonra almak istediğimiz sonuçlara göre ürün tercihimizi yapabiliriz.

Mesela daha parlak, sağlıklı ve derinlemesine temizlenmiş cilt için seçeneklerimiz oldukça çok. Seçiminizi yaptıktan sonraki adım ise, bu peeling ürününü cilt bakım rutininize eklemek olacak. İşte evde daha parlak ve temiz bir cilt elde edebileceğiniz 10 peeling:

#1 Cane + Austin Acne Retexture Pads

Salisilik ve glikolik asit kombinasyonu ile sivilce oluşumunu da önleyen bu peeling, sezonun vazgeçilmezleri arasında.

Cane + Austin Acne Retexture Pads

Tata Harper Resurfacing Mask

#2 Tata Harper Resurfacing Mask

Tamamen doğal olan bu maskeyi hafife almayın. 20-30 dakika kadar cildinizde bekletin. Sonrasında cildinizdeki kırmızılıklr için endişelenmeyin; tamamen gözenekleri küçülmüş harika bir ciltle karşılaşacaksınız.

#3 Kate Somerville Clinic-To-Go Resurfacing Peel Pads

Normal cilt rutininiz öncesinde tüm ölü derilerden kolay şekilde kurtulun.

Kate Somerville Clinic-To-Go Resurfacing Peel Pads

Ever Reveal Biometric Peel Pads

#4 Ever Reveal Biometric Peel Pads

Hepsi tamamen doğal peeling yapmanızı sağlayan asitler, antioksidanlar ve anti-inflamatuarlar ile kaplı olan bu pedler, daha ferah bir cilde sahip olmanızı sağlayacak.

#5 Dr. Dennis Gross Ferulic + Retinol Wrinkle Recovery Peel

Bu güçlü peelingi uyguladıktan sonra, aynı güçte bir nemlendirici kullanmayı unutmayın!

Dr. Dennis Gross Ferulic + Retinol Wrinkle Recovery Peel

Juice Beauty Green Apple Peel Sensitive

#6 Juice Beauty Green Apple Peel Sensitive

Güzellik gurularının bağımlısı olduğu bu peeling, meyve asitleriyle cildinizi doğal bir şekilde temizliyor.

#7 Murad, Rapid Resurfacing Peel

% 10 glikolik asit ve C vitamini içeren formülü daha parlak ve temiz bir cilt vaat ediyor. Ayrıca, sadece yüzünüzde değil: boyun, göğüs, eller ya da dirseklerde de uygulamayı deneyin.

Murad, Rapid Resurfacing Peel

First Aid Beauty Facial Radiance Intensive Peel

#8 First Aid Beauty Facial Radiance Intensive Peel

Eğer her şeyi kaldırabilen bir cildiniz varsa, laktik asit, salisilik asit, enzimler, ayrıca kil ve aktif kömür kombinasyonundan oluşan bu peelingi uygulayabilirsiniz. Cildinizin gerçekten temizlendiğini hissedeceksiniz.

#9 Kiehl’s Nightly Refining Micro-Peel Concentrate

Bu gece serumu, cildinizi nazikçe temizler. Gece yatmadan önce sadece bir iki damla damlatın ve mucizeyi görün.

Kiehl’s Nightly Refining Micro-Peel Concentrate

Boscia Exfoliating Peel Gel

#10 Boscia Exfoliating Peel Gel

Bu peeling jeli etkili olduğu kadar pratik de.