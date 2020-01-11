Sağlıklı ve temiz bir cildin sırrı, cildimizin ihtiyaçları ve türüne uygun peeling ürünlerinden geçiyor. Cildimizdeki sorunları tespit ettikten sonra almak istediğimiz sonuçlara göre ürün tercihimizi yapabiliriz.
Mesela daha parlak, sağlıklı ve derinlemesine temizlenmiş cilt için seçeneklerimiz oldukça çok. Seçiminizi yaptıktan sonraki adım ise, bu peeling ürününü cilt bakım rutininize eklemek olacak. İşte evde daha parlak ve temiz bir cilt elde edebileceğiniz 10 peeling:
#1 Cane + Austin Acne Retexture Pads
Salisilik ve glikolik asit kombinasyonu ile sivilce oluşumunu da önleyen bu peeling, sezonun vazgeçilmezleri arasında.
#2 Tata Harper Resurfacing Mask
Tamamen doğal olan bu maskeyi hafife almayın. 20-30 dakika kadar cildinizde bekletin. Sonrasında cildinizdeki kırmızılıklr için endişelenmeyin; tamamen gözenekleri küçülmüş harika bir ciltle karşılaşacaksınız.
#3 Kate Somerville Clinic-To-Go Resurfacing Peel Pads
Normal cilt rutininiz öncesinde tüm ölü derilerden kolay şekilde kurtulun.
#4 Ever Reveal Biometric Peel Pads
Hepsi tamamen doğal peeling yapmanızı sağlayan asitler, antioksidanlar ve anti-inflamatuarlar ile kaplı olan bu pedler, daha ferah bir cilde sahip olmanızı sağlayacak.
#5 Dr. Dennis Gross Ferulic + Retinol Wrinkle Recovery Peel
Bu güçlü peelingi uyguladıktan sonra, aynı güçte bir nemlendirici kullanmayı unutmayın!
#6 Juice Beauty Green Apple Peel Sensitive
Güzellik gurularının bağımlısı olduğu bu peeling, meyve asitleriyle cildinizi doğal bir şekilde temizliyor.
#7 Murad, Rapid Resurfacing Peel
% 10 glikolik asit ve C vitamini içeren formülü daha parlak ve temiz bir cilt vaat ediyor. Ayrıca, sadece yüzünüzde değil: boyun, göğüs, eller ya da dirseklerde de uygulamayı deneyin.
#8 First Aid Beauty Facial Radiance Intensive Peel
Eğer her şeyi kaldırabilen bir cildiniz varsa, laktik asit, salisilik asit, enzimler, ayrıca kil ve aktif kömür kombinasyonundan oluşan bu peelingi uygulayabilirsiniz. Cildinizin gerçekten temizlendiğini hissedeceksiniz.
#9 Kiehl’s Nightly Refining Micro-Peel Concentrate
Bu gece serumu, cildinizi nazikçe temizler. Gece yatmadan önce sadece bir iki damla damlatın ve mucizeyi görün.
#10 Boscia Exfoliating Peel Gel
Bu peeling jeli etkili olduğu kadar pratik de.