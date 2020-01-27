62. Grammy Ödülleri’nin Dikkat Çeken Güzellik Görünümleri

62. Grammy Ödülleri; farklı ve iddialı kırmızı halı görünümleri kadar; güzellik görünümleriyle de çok konuşuldu.

İşte 2020 Grammy Ödülleri gecesinin makyaj ve güzellik trendlerine yön verecek dikkat çeken güzellik görünümleri…

Dua Lipa

dua lipa

Geciken dip boya ve iddialı göz makyajı görünümünün bir arada iyi durabileceğini kanıtlayan Dua Lipa; bu gidişle bunu bir trend haline dönüştürecek gibi duruyor. Ekstra düzleştirilmiş saçları ise dikkat çeken başka bir güzellik detayı olarak öne çıkıyor.

Billy Porter

Billy Porter

Harika bir tasarıma sahip olan şapkası, metalik mavi farları ve gümüş ruju ile gerçek bir güzellik ikonu! Taşlı ben detayını ise tabii ki es geçemiyoruz!

Sophie Turner

Sophie Turner

Eşi Joe Jonas’ı desteklemek için törene gelen Sophie Turner; mürdüm tonlarında bir makyaj tercih etmişti. İddialı kirpikleri is görünümünü tamamlıyor.

H.E.R.

H.E.R.

70’ler duygusu veren şeftali ve mor tonlarındaki makyajını oversize gözlüklerle tamamlayarak gecenin imza görünümlerinden birini yaratmıştı.

Lizzo

Lizzo

Eski Hollywood stili makyajı ve dalgalarıyla, “buraya kazanmak için geldim!” demiş gibiydi! Zamansız makyaj görünümü ile gecenin en iyilerinden…

Ariana Grande

Ariana Grande

Geçen yıl Grammy’leri es geçen Ariana, bu yıl büyük bir geri dönüş anı yaşadı. Kusursuz at kuyruğu ve şeftali tonlarındaki nude makyajıyla; imza görünümünü 2020 stilinde yansıtıyordu.