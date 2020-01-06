77. Altın Küre Ödülleri’nin Göz Kamaştıran Mücevherleri

2020’nin ilk kırmızı halı töreninin göz kamaştırıcı etkisindeyiz hala. Dün gece gerçekleşen 77. Altın Küre Ödülleri’nin yıldızlarla dolu kırmızı halı görünümünden gözlerimizi alamamamızın nedenlerinden biri de; mücevherler elbette.

İşte, çarpıcı görünümlerini daha da parlatmayı sağlayan mücevher seçimleriyle radarımıza takılan o isimler…

Jennifer Lopez

  • 77. Altın Küre Ödülleri
  • 77. Altın Küre Ödülleri – Jennifer Lopez

Jennifer Lopez’in tercih ettiği Harry Winston mücevherler ve detayları;

Lopez gecede, toplam ağırlığı 145 karattan fazla Harry Winston zümrüt ve pırlanta taktı. Kolombiya zümrüt ve pırlantalı gerdanlık,76.36 karat, 18K sarı altın ve platin | Yastık kesim Kolombiya zümrüt ve pırlanta küpe, 7.93 karat, 18K sarı altın ve platin | Vintage 1959 pırlanta bilezik, 57.30 karat, platin | Central Park pırlanta zümrüt yüzük, 3.79 karat, 18K sarı altın ve platin

Zoey Deutch

77. Altın Küre Ödülleri – Mücevherler

Zoey Deutch ve tercih ettiği mücevherler;

Ünlü oyuncu, toplam ağırlığı 110 karattan fazla Harry Winston pıranta ve safari taktı. 22.93 karat pırlantalı 58.69 karat Safir Cabochon kolye, platin | Safir ve pırlanta çiçek küpe, 23.02 karat, platin | Winston Cluster safir ve pırlanta yüzük, 4.68 karat, platin | Crossover safir ve pırlanta yüzük, 2.46 karat, platin.

Helen Mirren

77. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ’nin Kırmızı halı töreni

Yıldız oyuncu Helen Mirren, gecede değeri $4 milyondan fazla Harry Winston pırlanta taktı. Cascading Drop pırlanta gerdanlık, 73.55 karat, platin | Secret Cluster yakut ve pırlanta küpe, 9.01 karat, 18K sarı altın ve platin | Secret Cluster pırlanta bilezik, 35.42 karat, platin.

Rachel Weisz

Ünlü 77. Altın Küre Kırmızı Halı görünümleri

Ünlü oyuncunun göz kamaştıran görünümünün ardında; Harry Winston’ın 211 adet pırlantalı 75.64 karat ağırlığındaki yeni Fifth Avenue Crossover pırlanta gerdanlığı yer alıyor. Fifth Avenue pırlanta gerdanlık, 75.64 karat, platin.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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