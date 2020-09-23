Acun Ilıcalı | Marie Claire Man Kapak Çekim Hikayesi

Herkesin söylediği kadar varmış! Gerçekten de bir Acun Ilıcalı kolay kolay bugünlere gelmiyormuş.

Onun elinde sihirli bir değnek var ve dokunduğu her işte bunu gösteriyor. Başarılı olmasının yanında bir de son derece doğal ve samimi. Yüzümde bir tebessümle ayrıldığım röportajımız sırasında ben çok eğlendim. Umarım siz de okurken en az benim kadar keyif alırsınız.

Kapağında Acun Ilıcalı'nın yer aldığı Marie Claire Man'in yeni sayısı bayilerde ve tüm dijital platformlarda.

Sırada ne var? Aklınızda yakın ya da uzun zamanda gerçekleştirmeyi planladığınız ne gibi projeler var?

Program değil de bir platform kurmayı düşünüyorum yakın zamanda. O platformda da bütün hayallerimi gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Farklı bir dizi platformu…