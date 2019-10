Aldatma Üzerine Çekilen En İyi 10 Film

Romantik komediden gerilim türüne kadar geniş çeşitlilik gösteren aldatma üzerine çekilen filmler, ruh halinize göre sizi çarpmaya hazır. Aldatma üzerine çekilmiş en iyi filmlerden, favorilerimizi seçtik. Yasak aşkın cazibesine kapılan ve en çok konuşulan filmlerin sahneleriyle karşınızdayız. Sizin listenizde hangi filmler var?

#1 Anna Karenina

Leo Tolstoy’un eseri Anna Karenina, şimdiye kadar yazılmış en iyi romanlardan biri olmasına ilave olarak, aynı zamanda en iyi ilişki romanlarından da biri. Anna Karenina (Keira Knightley) ve Kont Alexei Kirillovich Vronsky (Aaron Taylor-Johnson) arasındaki ilişki çok tüketen ve oldukça yıkıcı. 800 sayfalık kitabı okuduktan önce ya da sonra filmi de mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz.

#2 Disobedience

Doğduğu, büyüdüğü topraklardan ayrılıp, başarılı bir fotoğrafçı olduktan yıllar sonra Ronit Kurshka (Rachel Weisz) babasının cenazesi için geri döner. Arkadaşı Esti (Rachel McAdams) ile evlenen çocukluk arkadaşı Dovid Kuperman (Alessandro Nivolo) ile birlikte kalmaya başlar. Esti, aynı zamanda Ronit’in şehirden ayrılmasının da nedenidir. Gençken yaşadıkları ilişki, yıllar sonra tekrar bir araya geldiklerinde, eski duyguları gün yüzüne çıkarmaya yetecek.

#3 Last Night

Bir evlilik hikayesi… 36 saat boyunca, bir koca (Sam Worthington) ve karısı (Keira Knightley), aldatma eylemini gerçekleştirme konusuyla karşı karşıya kalırlar. Michael bir iş gezisine çıkıyor ve Joanna da eski sevgilisiyle karşılaşıyor. Yaptıkları seçimler evlilikleri ve mutluluklarını nasıl etkileyecek?

#4 Vicky Cristina Barcelona

Bu filmin romantik ruhuna kapılmamak ne mümkün… Vicky (Rebecca Hall) ve arkadaşı Cristina ile (Scarlett Johansson) bir hafta sonu geçiren İspanyol yakışıklı Antonio (Javier Bardem) bu arkadaşlığın temelini sarsmaya yetecek mi?

#5 The Age of Innocence

Newland Archer (Daniel Day-Lewis), 1870’lerin Manhattan toplumunda üst tabakaya aittir. Her yönüyle mükemmel bir eş eşleşmesi olan May Welland (Winona Ryder) ile evlenme sürecindedir. Sonra işin rengini değiştirmeye yetecek olan May’in kuzeni Kontes Ellen Olenska (Michelle Pfeiffer) çıkar gelir.

#6 Little Children

Çocukların havuz başında eğlendikleri ve ailelerinin de hafta sonları kitap okudukları ve ekstra geniş mutfaklarında akşam yemeği pişirdikleri pastoral bir yaz akşamı yaşamı. Şehvet, felaket ahlaki kararlar ve birçok karmaşık ilişki.

#7 Eyes Wide Shut

Bill Hartford (Tom Cruise), karısı Alice’in (Nicole Kidman) başka bir erkekle ilgili cinsel fanteziler yaşadığını öğrenir. Bu yüzden de, herhangi bir düşünceli kıskanç erkeğin yapabileceği her şeyi yapar.

#8 Unfaithful

Connie’nin (Diane Lane), çekirdek aileden oluşan New York’taki kusursuz yaşamı, genç bir Fransız kitapçı olan Paul (Olivier Martinez) ile yaptıkları toplantı sonrasında biraz değişecek gibi görünüyor… Connie’nin kocası, eşinin ilişkisini fark ettikten sonra harekete geçer ve film gerilim türüne doğru geçiş yapmaya başlar.

#9 In the Mood For Love

Bu Hong Kong filmi aldatma hakkında, ancak aldatanlarla ilgili değil. Aksine, kendilerine ihanet eden eşleri hakkında. Gazeteci Chow Mo-wan (Tony Leung) ve sekreter Su Li-Zhen (Maggie Cheung), bitişik dairelerde aynı sıkıcı yaşama sahip iki komşudur. Her ikisi de kendi eşlerinin kendilerini aldattığını kabul ettikten sonra samimi bir dostluk kurarken, eşlerinin yaptığı aynı cazibeye kapılmayı reddediyorlar. Yine de ne olabileceğini hayal etmekten kendilerini de alamazlar…

#10 Match Point

Jonathan Rhys Meyers ve Scarlett Johansson bu Woody Allen’ın gerilim türündeki filminde aldatan taraf olarak karşımızdalar. Romantizmi yüksek ve yağmur altındaki öpüşme sahneleriyle hafızalara kazınan film, sarsıcı bir finale sahip.