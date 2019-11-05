Allık Konusunda Herkesin Yaptığı 5 Hata

Uygulaması en kolay olan makyaj ürünlerinden biri olsa da, en sık hata yapılan da kendisi. Allıklardan bahsediyoruz! İşte allık konusunda herkesin yaptığı beş hata…

#1 Sadece yanaklar için olduğunu düşünmeniz



ALLIĞINIZI SÜRERKEN, SAĞLIKLI BİR GÖRÜNÜM İÇİN ALLIK UYGULAMA ŞEKLİNİZE DİKKAT ETMELİSİNİZ

Rosie Huntington-Whiteley’nin makyaj artisti Florrie White , allığın sadece yanaklar için olmadığını söylüyor. Tonuna göre yüzünüzde aydınlatıcı olarak kullanabilir, sadece burnunuzun ucuna kullanarak tatil görünümü yaratabilirsiniz.

#2 Cildiniz için yanlış tonu seçmeniz

ALLIK TONU OLDUKÇA ÖNEMLİ, BU YÜZDEN KENDİNİZE UYGUN ALLIK RENGİNİ KULLANMALISINIZ

Amanda Seyfried, Isla Fisher, Mindy Kaling ve daha pek çok ünlünün makyaj artisti Katey Denno, asıl önemli noktanın doğru tonu bulmanız olduğunu söylüyor. Peki ama nasıl bulacaksınız? Sizin için doğru olan ton, yanaklarınız doğal şartlardan kızardığında oluşan tondur. Eğer gerçekten açık tondaysa cildiniz soğuk bir pembe, bronz bir teniniz varsa ultra pigmentli bir allık işinizi görecektir.

#3 Cilt tipiniz için yanlış formatta allık kullanmanız

DOĞAL BİR GÖRÜNÜM İÇİN FAZLA KULLANIMDAN KAÇININ

Her cilt tipi için farklı formatta allık bulunuyor. Klasik pudralardan kremlere; hatta ruj formatlarına kadar… Yağlı ciltler için makyaj artistleri önce krem allık kullanıp sonrasında çok hafif bir toz allıkla sabitlemenizi öneriyor. Eğer kuru bir cildiniz varsa kesinlikle tercihiniz krem olmalı.

#4 Gereğinden fazla uygulamak

Evet, bu hatayı hepimiz yapıyoruz. Bunu engellemek için kullanmak istediğiniz miktarın önce yarısını uygulayın. Sonradan yoğunlaştırmak; daha sonrasında silmeye oranla daha kolay olacaktır.

#5 Karıştırmamak

Evet üşendiğinizi biliyoruz ancak tıpkı kontür ürünleri gibi allığı da daha doğal bir görünüm için dağıtmak zorundasınız.