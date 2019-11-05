Allık Konusunda Herkesin Yaptığı 5 Hata

Uygulaması en kolay olan makyaj ürünlerinden biri olsa da, en sık hata yapılan da kendisi. Allıklardan bahsediyoruz! İşte allık konusunda herkesin yaptığı beş hata…
#1 Sadece yanaklar için olduğunu düşünmeniz
Rosie Huntington-Whiteley’nin makyaj artisti Florrie White , allığın sadece yanaklar için olmadığını söylüyor. Tonuna göre yüzünüzde aydınlatıcı olarak kullanabilir, sadece burnunuzun ucuna kullanarak tatil görünümü yaratabilirsiniz.
#2 Cildiniz için yanlış tonu seçmeniz
Amanda Seyfried, Isla Fisher, Mindy Kaling ve daha pek çok ünlünün makyaj artisti Katey Denno, asıl önemli noktanın doğru tonu bulmanız olduğunu söylüyor. Peki ama nasıl bulacaksınız? Sizin için doğru olan ton, yanaklarınız doğal şartlardan kızardığında oluşan tondur. Eğer gerçekten açık tondaysa cildiniz soğuk bir pembe, bronz bir teniniz varsa ultra pigmentli bir allık işinizi görecektir.
#3 Cilt tipiniz için yanlış formatta allık kullanmanız
Her cilt tipi için farklı formatta allık bulunuyor. Klasik pudralardan kremlere; hatta ruj formatlarına kadar… Yağlı ciltler için makyaj artistleri önce krem allık kullanıp sonrasında çok hafif bir toz allıkla sabitlemenizi öneriyor. Eğer kuru bir cildiniz varsa kesinlikle tercihiniz krem olmalı.
#4 Gereğinden fazla uygulamak
Evet, bu hatayı hepimiz yapıyoruz. Bunu engellemek için kullanmak istediğiniz miktarın önce yarısını uygulayın. Sonradan yoğunlaştırmak; daha sonrasında silmeye oranla daha kolay olacaktır.
#5 Karıştırmamak
Evet üşendiğinizi biliyoruz ancak tıpkı kontür ürünleri gibi allığı da daha doğal bir görünüm için dağıtmak zorundasınız.