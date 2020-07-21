Aloe Vera Buz Küpleri İle Sıkı Ve Şişmeyen Bir Cilt Yaratın

Açık gözenekler ile dolu cansız cilde makyaj yapmaya çalışmaktan daha kötü bir şey yoktur. (hepimiz bunu zamanında denemiş olabiliriz, aksini iddia etmeyelim.)

Cilt bakım ürünleri ciltte gözenekleri küçülttüklerini iddia etseler ve sıcak havalarda aşırı yağ ile mücadele için tasarlanmış bazı primerlar var -ve pek çoğu da oldukça başarılı.-

Peki ya cildin kendisini sıcak hissettiği günlerde ne yapacağız?

İşte bu yüzden pek çok ünlü cilt bakım uzmanı buzun en iyi çözüm olduğu konusunda hem fikir. Ünlü cilt bakım uzmanı Kate Somerville; önemli bir etkinlik öncesi ünlü müşterilerine bir buz kovasına daldırdığı kaşıklar yardımı ile masaj yapıp göz kremi uyguladığını açıklamıştı.

“Buzun ne yaptığını açıklamak gerekirse; vasküler sistemi daraltır. Bu yüzden gerçekten lenf düğümleri dışarı pompalanır ve gerçekten cildin sıkılaştığını hissedebilirsiniz.” şeklinde açıklıyor.

Doğal cilt bakımı uzmanı Rosie Khandwala (Sugar Coated Hair Removal’ın da kurucusu) ise cilt bakımı için buz küpü uygulamasına farklı bir boyut katıyor.

Bu taktiği uygulamak için ihtiyacınız olanlar ise aloe vera, bir bıçak, bir soyucu, bir rende ve bir buz kalıbı. Hazırsanız aşağıdaki adımları izleyin!

Rosie bir aloe vera bitkisinden bir yaprağı ikiye bölüp; tüm keskin kenarları soyuyor. Sonrasında bıçağı dikkatlice kullanarak yaprağı; jelini çıkarmak için ortadan bölün.

Bir rende yardımıyla jeli bir sürahinin içine alın.

Az önce çıkardığınız jel doğrudan cilde maske olarak da uygulanabilir. Sadece 20 dakika bekletin sonra anında sıkılaşma etkisi için soğuk su ile durulayın. Rosie; aloe veranın da büyük anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğunu açıklıyor; güneş yanığı veya böcek ısırıkları için mükemmel bir tedavi ürünü.

Ancak önerimiz tıpkı videodaki gibi jeli buz kalıbına dökmeniz, dondurmanız ve donan küpler ile yüzünüze masaj yapmanız. Bunu ayda en az 2 kez tekrar edin ve boynunuzu da unutmayın!

Hassas cilt tipleri aşırı sıcaklıklarda kötü tepki verebilir, bu yüzden dikkatli olun. Kısa bir süre için yüzünüzün küçük bir alanda test ederek başlayın.

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