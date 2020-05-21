Atlet Üstler İçin 5 Havalı Kombin Önerisi

Dolabımızın her zaman kurtarıcısı olan atlet bluzlar ile aslında kombin konusunda seçenekleriniz sonsuz… Kullanışlı ve rahat olan; tank top adı da verilen bu üstlerle ile ister spor ister sofistike bir görünüm elde etmeniz mümkün. Hem de bir kaç parça takviyesi ile!

İşte atlet üstler için 5 havalı kombin önerisi…

Tank Top + Kumaş Pantolon + Dikkat Çekici Aksesuar

@sylviemus_

Bu görünüm hem gündüz hem gece için rahat olduğu kadar sofistike bir kombin önerisi sunuyor…

  • Thomas Sabo
  • Arket
  • Weekday

Tank Top + Desenli Geniş Paça Pantolon + Mule Terlik

@alyssainthecity

Bu rahat görünüm sadece sokak değil ev için de şık bir seçenek olarak öne çıkıyor.

  • Topshop
  • Stine Goya
  • Re/Done

Tank Top + Floral Midi Etek

@annelauremais/

Yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak bu görünümde, bluzunuzu kıvırarak farklı bir hava katabilirsiniz.

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  • Rylan
  • Topshop
  • Free People

Tank Top + Örgü Pantolon + Chunky Sandalet

@brittanybathgate

Sezonun bu trend parçalarıyla birleştirerek, çabasız bir görünüm yakalamanız mümkün.

  • Birkenstock x Proenza Schouler
  • Arket
  • COS

Tank Top + Deri Pantalon + Zincir Kolye

@sasha.mei

İşte gerçek bir klasik görünüm! Daha maskülen bir dokunuş için; ıslak görünümlü saç modellerini tercih edebilirsiniz.

  • Susan Caplan Vintage
  • Gestuz
  • Dorothy Perkins

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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