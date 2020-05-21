Atlet Üstler İçin 5 Havalı Kombin Önerisi
Dolabımızın her zaman kurtarıcısı olan atlet bluzlar ile aslında kombin konusunda seçenekleriniz sonsuz… Kullanışlı ve rahat olan; tank top adı da verilen bu üstlerle ile ister spor ister sofistike bir görünüm elde etmeniz mümkün. Hem de bir kaç parça takviyesi ile!
İşte atlet üstler için 5 havalı kombin önerisi…
Tank Top + Kumaş Pantolon + Dikkat Çekici Aksesuar
Bu görünüm hem gündüz hem gece için rahat olduğu kadar sofistike bir kombin önerisi sunuyor…
Tank Top + Desenli Geniş Paça Pantolon + Mule Terlik
Bu rahat görünüm sadece sokak değil ev için de şık bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Tank Top + Floral Midi Etek
Yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak bu görünümde, bluzunuzu kıvırarak farklı bir hava katabilirsiniz.
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Tank Top + Örgü Pantolon + Chunky Sandalet
Sezonun bu trend parçalarıyla birleştirerek, çabasız bir görünüm yakalamanız mümkün.
Tank Top + Deri Pantalon + Zincir Kolye
İşte gerçek bir klasik görünüm! Daha maskülen bir dokunuş için; ıslak görünümlü saç modellerini tercih edebilirsiniz.