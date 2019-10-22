Ayşegül Afacan Köksal’ın Bakım Ritüelleri

MyBestFriends markasının kurucusu ve tasarımcısı Ayşegül Afacan Köksal’ın evine konuk oluyoruz. Güzel tasarımcı az ürün kullanmanın cildinde yarattığı olumlu etkiden bahsediyor.

BAKIMLA İLK TANIŞMA

“11-12 yaşlarındayken dergilere bakmayı, okumayı çok severdim. Kadınların kaşlarının neden bu kadar ince olduğunu, benimkilerin neden kalın olduğunu anlamaya çalışıyordum. Ardından kaşlarımı bilinçsizce aldırdığımı hatırlıyorum.

Sonrasında da hep bir şekilde bakıma merakım oldu. Şimdi de çok ilgiliyim. Alerjik ve kuru bir cildim olduğu için hep nemlendirici kullanmam gerekiyordu. Çok küçük yaştan beri aslında hayatımda hep nemlendirici ürünler var.”

Ayşegül Afacan Köksal

Ayşegül Afacan Köksal’ın güzellik sırları

CİLT BAKIMI RUTİNİ

“Sabahları temiz bir ciltle makyaj yapmaya başlarım. Hemen hemen her gün makyaj yapıyorum. Az da olsa allık, maskara, ruj kullanmayı seviyorum. Ama altında iyi temizlenmiş ve nemlendirilmiş bir cilt oluyor. Sabaha karşı bile eve gelsem, cildimi temizlemeden uyumuyorum.

Temizliğe çok önem veriyorum ancak derin cit bakımlarına girmiyorum. Cildimle çok uğraşmıyorum. Az ürünle, nasıl daha fazla fayda elde edebileceğime bakıyorum. Genellikle La Roche-Posay Toleriane Ultra Hassas Ciltler İçin Nemlendirici Krem’i kullanıyorum.”

Fotoğraflar: Serkan Eldeleklioğlu

Fotoğraflar: Serkan Eldeleklioğlu

MAKYAJ SEANSLARI

“Makyaj yapmayı çok seviyorum. Makyajımı da hep kendim yapıyorum. Özellikle maskarayı farklı yollarla sürmeyi çok seviyorum. Gözlerimi iri göstermek istiyorsam yukarı doğru, dik dik sürüyorum. Çekik olmasını istiyorsam yanlara doğru uyguluyorum.

Maskara benim en sevdiğim makyaj oyuncağım. Ruj kullanmayı da çok seviyorum. Dudaklarım çok kuruduğu için de aslında iyi geliyor. Armani’nin kırmızı rujlarına bayılıyorum. M.A.C’in Russian Red rujunu kalemiyle birlikte kullanıyorum. Günlük olarak pembe tonlarında ruj kullanıyorum, ama uçuk renkler değil. Daha yumuşak tonlarda, dudaklarımı ön plana çıkaracak renkleri tercih ediyorum. Kirpik diplerine de göz kalemi uyguluyorum.”

Fotoğraflar: Serkan Eldeleklioğlu

SAÇ BAKIMI

“Yazın saçlarım için güneşten koruyucu ürünler kullanıyorum. Kışın ise saçlarımı sık sık kestirmeye ve yazın oluşan kuruluğu uçlardan atmaya gayret ediyorum. Saçlarım çok kuru olduğu için çok sık yıkamamaya çalışıyorum. Senede bir defa balyaj yaptırsam bile her ay boyattığım için saçlarım yıpranabiliyor.

Az ürün kullanmayı tercih ediyorum. Saçlarımın nasıl hacimli olduğunu soruyorlar. Yapısı hacimli ve kuru. Sıcak föne maruz bırakmıyorum. Kendi kendine kurutuyorum. Ashley Joy’un ürünlerini çok seviyorum. Saçlarımın uçlarına da genellikle saç köpüğü uyguluyorum.”

EL VE AYAK BAKIMI

“Özellikle yazın kuruyan ayaklar herkes için sorun yaratıyor. Çatlayan topuklar için mükemmel bir krem keşfettim; Du’it Foot & Heel Balm Plus. Önce ayaklarıma peeling yapıyorum, ardından bu kremi sürüyorum. Pürüzsüzleştiriyor. Ancak öncesinde muhakkak peeling yapmak gerekiyor. Manikür, pedikür yaptırmıyorum. Kendi kendime bakım yapıyorum. Bol krem sürüyorum. Çok fazla oje sürmüyorum. Sürdüğümde ise kırmızı ve nude tonları tercih ediyorum.”

Fotoğraflar: Serkan Eldeleklioğlu

Fotoğraflar: Serkan Eldeleklioğlu

PARFÜM TERCİHLERİ

“Alerjim olduğu için çok fazla parfüm kullanamıyorum. Ancak Tom Ford Tobacco Vanille sıkıyorum. Çok ağır bir parfüm olsa da bir peçeteye sıkıp ondan sonra sallayıp boynuma ve bileklerime sürüyorum. Daha çok taze kokuları seviyorum.”

ÖZEL SIRLARI

“Bence ne kadar az ürün kullanırsanız, o kadar sağlıklı bir cilde sahip oluyorsunuz. Bu yaşlara geldiğinizde dinlenmek ve iyi uyumak çok önemli oluyor. 20’li yaşlarda bunu anlayamıyoruz. Bol su içmek ve yeterli uyumak çok önemli. Onun dışında Trader Joe’s’dan argan yağı almıştım; saçımdan çok cildime uyguluyorum. Cildime çok iyi geldi, diyebilirim.”



