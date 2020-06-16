‘Balade en Méditerranée’ Koleksiyonunun Akdeniz Esintili Güzellik Görünümleri

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Chanel Cruise 2020/21 ‘Balade en Méditerranée’ koleksiyon sunumu, güzellik görünümleriyle de radarımızda. Cruise koleksiyon sunumundaki makyaj görünümleri; sıcak yaz günlerindeki tazeleyici ve parıltılı ruhu taşıyor.

Güzellik görünümlerindeki ortak nokta ise; çok şeffaf bir fondöten, sağlıklı duran yanaklar ve ince gölgeler. Hedeflenen ise; cildin doğal dokusunun ışığını ortaya çıkarmak. Modelin kendi güzelliğinin önüne geçmemek.

İşte serin yaz akşamları için ilham veren görünümler.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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