‘Balade en Méditerranée’ Koleksiyonunun Akdeniz Esintili Güzellik Görünümleri

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Chanel Cruise 2020/21 ‘Balade en Méditerranée’ koleksiyon sunumu, güzellik görünümleriyle de radarımızda. Cruise koleksiyon sunumundaki makyaj görünümleri; sıcak yaz günlerindeki tazeleyici ve parıltılı ruhu taşıyor.

Güzellik görünümlerindeki ortak nokta ise; çok şeffaf bir fondöten, sağlıklı duran yanaklar ve ince gölgeler. Hedeflenen ise; cildin doğal dokusunun ışığını ortaya çıkarmak. Modelin kendi güzelliğinin önüne geçmemek.

İşte serin yaz akşamları için ilham veren görünümler.





