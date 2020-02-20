Balık Burcu Erkeği Cinsellikte Nelerden Hoşlanır?

İçerisinde bulunduğumuz Mart ayıyla birlikte , özellikle kutladığımız doğum günleri düşünüldüğünde gündemimize giren Balık burçları, her zaman duygusal ve romantik erkekleriyle dikkat çekmiştir. Balık burcu erkeğini tanımlamak için sayfalar yetmez farkındayız, ancak nasıl baştan çıkarabileceğiniz konusunda bir kaç tüyo verebiliriz.

# Balık erkeğini meraklandırma

balık erkeği aşk hayatı

# Balık erkeği aşkta nasıl?

Balık burcu erkeği en çok güvenilir olmaya önem verir. Ona güvendiğinizi hissettirmeniz, size daha da bağlanmasına neden olacaktır.

Balık burcu erkeği çok fazla hayal kurar ancak tek başına bunları gerçekleştirmek için cesaret edemez. Bu yüzden her zaman iyi bir takım arkadaşına ihtiyacı vardır. Her zaman hayallerini dinleyin, yanında olduğunuzu hissettirin. Bunu unutmayacaktır.

balık erkeği bir kadından neler bekler?

Balık erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır? +

Bu nazik ve 6. hissi kuvvetli erkekler, ne yatakta ne de arkadaş ortamında fazla vahşi ve atılgan kadınlardan hoşlanmayacaktır. Ona yumuşak yanınızı gösterin.

Nazik dediysek sıkıcı olmanıza gerek yok. Sanki sakladığınız en büyük sırmış gibi, ona yaramaz yanlarınız hakkında ipuçları verin.

balık erkeğinin zaafları

Balık burcu erkeğinin zaafları nelerdir? +

Balık burcu erkekleri çok kolay aşık olabilir. Romantik olabilirler ancak buna kanmayın, elinizde tutması zordur. Elinizde tutmanızın tek yolu ise umursamıyormuş gibi yapmak değil, ilgi göstermektir.

Balık erkeğini tahrik etmenin 10 yolu +

İşte Balık burcu erkeğini baştan çıkarmanın 10 yolu:

Onunlayken sabırlı olmalısınız. Balık burcu erkeğini tavlamak istiyorsanız, sabır sizin anahtar kelimeniz olmalı.

balık erkeği aşkta nasıldır?

Onun için cinsellik değil, romantizm vazgeçilmezdir. Romantik sürprizler bu burcun erkeğini heyecanlandırır.

Sizi her zaman dinliyormuş gibi görünebilir ancak kafası her zaman doludur ve kendi düşüncelerini dinliyor olabilir. Bunun için ona kızmak yerine sorununun ne olduğunu sorup şefkat gösterin.

Hediyeler almaktan ve şımartılmaktan çok hoşlanan Balık burcu erkeğinin, manevi değeri olan şeylerle kalbini çalabilirsiniz. Aynı zamanda evcil hayvanlardan fazlasıyla hoşlanırlar.

Onu fazla sıkıp akıl vermeyin. Her zaman kendi bildiğini yapar bu yüzden akıl vermek yerine fikrini değiştirmeye odaklanın. İkna olabildikleri kişilere bağlanırlar.

Balık erkeği cinselliği hakkında genel bilgi +

# Balık erkeği cinsellik ve cinsel performans

Balık erkeği ilişkide cinselliği öncelik olarak tutmaz. Onun için cinsellik romantizmden sonra gelen tamamlayıcı bir unsurdur. Balık erkeğinin önce kalbini kazanın, kalpler kazanıldıktan sonra yatak odasında zaten işlerin yolunda gitmesi kaçınılmaz olacaktır.

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