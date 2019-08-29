İçerisinde bulunduğumuz günlerle birlikte , özellikle kutladığımız doğum günleri düşünüldüğünde gündemimize giren Başak burçları, her zaman detaycı, düşünceli ve eğlenceli erkekleriyle dikkat çekmiştir. Başak burcu erkeğini tanımlamak için sayfalar yetmez farkındayız, ancak nasıl baştan çıkarabileceğiniz konusunda bir kaç tüyo verebiliriz. İşte Başak burcu erkeğini baştan çıkarmanın 10 yolu:

Başak burcu erkeği oldukça detaycıdır . Sizi bu onun gibi detaycı olmadığınız için yargılamayacaktır ancak siz bu kadar ufak detaylara takılmalarını kaldıramayacağınızı düşünüyorsanız; baştan bu işten vazgeçin deriz.

Başak burcu erkeği güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran kadınlardan hoşlanacaktır. Sizi kanatları altına almasını beklememelisiniz; ancak güçlü olduğunuza kanaat getirdikten sonra sizin için her şeyi yapabilir.

başak burcu erkeği nasıl aşık olur?

Bir kez yalan söylerseniz, sizi ebediyen affetmeyeceklerdir.

Dış görünüşe oldukça önem verirler. Ancak onları genel geçer güzellik kurallarına uyarak etkileyemezsiniz. Başak burcu erkeği doğal güzellikten hoşlanır. Ancak bakımlı olmanız oldukça önemlidir.

Başak burcu erkeğini yüksek bir entellektüel seviye ile etkileyebilirsiniz. Onunla yapacağınız bu sohbetler, aklındaki tüm soru işaretlerinin yok olmasını sağlayabilir.

aşkta başak burcu erkeği

Hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda lafı dolandırmadan söyleyecektir. Kırılgan tavırlar ise daha da çileden çıkmalarına neden olur. Onlarla sakin bir şekilde tartışabilmelisiniz.

Geç kalmamayı öğrenmeniz gerekiyor. Dakik başak burcu erkekleri geç kalınmasını tolere etmeyecektir.

başak burcu erkeğinin aşk sırları

Gezmeye ve yeni rotalarda yeni lezzetler denemeyi seven Başak burcu erkekleri için, bavulunuzu hep hazır tutmalısınız.

Oldukça tutucu bir yapısı varmış izlenimi uyandırsa da, Başak burcu erkekleri aslında yatakta oldukça cesur yeniliklere açıktır. Bu isteklerini dile getirmekten çekinmeyen Başak burcu erkekleri, aynı zamanda yatakta üstün taraf olmayı tercih edecektir.

başak burcu aşkta nasıldır?

Titizlik, titizlik, titizlik. Belki onlar kadar titiz olamasanız da; düzenli ve temiz olmaya dikkat etmeniz gerekiyor.

Bu yazı da ilginizi çekebilir>>> Başak Burcu Kadınının Güzellik ve Aşk Sırları