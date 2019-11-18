Başrolünde Beren Saat’in Oldugu Netflix Dizisi Atiye’den İlk Fragman Yayınlandı

Yeni sezonun merakla beklenen pek çok dizisinden fragmanlar yayınlanmaya başladı. Netflix’in merakla beklenen, başrolünde Beren Saat’in yer aldığı Atiye dizisinin fragmanı yayınlandı.

Sekiz bölümden oluşan gizem-drama türündeki dizinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi yer alıyor.

Atiye Ne Zaman Başlıyor?

Çekimlerine İstanbul’da başlanan ve başta Göbeklitepe olmak üzere Güneydoğu Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde çekimlerine devam edilecek olan dizinin yayın tarihi açıklandı. Heyecanla beklenen Atiye dizisi 27 Aralık Cuma günü Netflix’te yayınlanacak.

Atiye’nin Konusu

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan “Dünyanın Uyanışı” adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye’nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor.

Atiye, Netflix Türkiye’nin ikinci orijinal yapımı

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul’da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.

Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.