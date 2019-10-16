Yayınlanması Merakla Beklenen Türk Dizileri

Sonbahar – Kış 2019 sezonunda başlayacak dizilere kitlenmiş durumdayız. Yayınlanan fragmanlara göre hem senaryo hem de dizi kadrosu şimdiden heyecan uyandırmakta. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu ve Berrak Tüzünataç’ın yer aldığı Kurşun dizisi bu heyecan verici listenin ilk sırasında yer almakta.

2020’de yayınlanacağı kesinleşen yapımları da bu merakla beklenen Türk dizileri listesinden tutmak oldukça zor. Onlardan biri de; başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu’nun yer aldığı dizi Babil.

İşte izlemek için sabırsızlandığımız 2019 sonlarında ve 2020’nin ilk aylarında yayınlanacak olan Türk dizileri.

Ankete katılıp, desteklediğiniz diziyi belirtebilirsiniz.

#1 Kurşun

Kurşun, 23 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla en çok merak edilen dizilerden olan Kurşun, 23 Ekim Çarşamba akşamı FOX TV’de başlıyor. Proje tasarımını ve yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunu ilk kez, 70’li yılların birbirinden şık kostüm ve aksesuarları ile objektif karşısına geçen tanıtım görsellerinde gördük.

Kurşun Dizisinin Konusu

1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadele anlatılmakta.

#2 Azize

Azize’nin başrollerinde; Hande Erçel ve Buğra Gülsoy yer alıyor

Başrollerini Hande Erçel ve Buğra Gülsoy’un paylaştığı ve Kanal D’de yayınlanacak olan dizi Azize, geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanıyla merak uyandırdı. Çekimlerine ekim ayının ilk haftalarında başlanan dizinin yayın tarihi henüz belli değil.

Azize Dizisinin Konusu

Azize, bir intikam ve aşk hikayesini anlatacak. Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize… Hayattaki tek varlığı kardeşini koruyabilmek için ayakları üzerinde durmayı başarmış, bütün geçmişini geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmuş güçlü bir kadın artık o.

Fakat kardeşine de dokunacak o zalim eller. Yıllar önce annesini ve babasını elinden alan Alpanlar bu kez Azize’nin hayattaki tek varlığı olan Yiğit’e de zarar verecek. İşte o gün yemin edecek Azize; Ona bunu yaşatanlardan hesap soracak. Artık tek bir amacı var hayatta, ailesinin intikamını almak. Amacı uğruna mücadelesini sürdürürken ummadığı bir engelle karşılaşacak fakat… Aşk… Aşkı bulan kendini unuturmuş derler. Azize’nin hayattaki en büyük düşmanı olan Alpanlardan biri, ailenin en zeki, en mert, en yürekli adamı Kartal, Azize’ye aşık olacak.

Kartal’ın ailesine benzemediğini gördükçe Azize de düşecek bu aşka… İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize. Kardeşine verdiği sözü tutabilecek mi yoksa aşkına teslim mi olacak… Sonunda kim kazanacak… Aşk mı? Yoksa İntikam mı?

#3 Evim

Evim’in başrolünde İbrahim çelikkol ve demet özdemir yer alıyor

Son olarak Erkenci Kuş dizisinde izlediğimiz Demet Özdemir ile uzun süredir ekranlarda olmayan İbrahim Çelikkol’un buluştuğu dizi Evim de bu listenin iddialı yapımlarından. TV 8’de yayınlanması beklenen diziden de ilk tanıtım görselleri geldi. Evim’in yayın tarihi ise henüz belli değil.

Evim Dizisinin Konusu

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan Evim, gerçek bir hayat hikayesine dayanıyor. Mehdi (İbrahim Çelikkol) ve Zeynep’in (Demet Özdemir) zorlu aşkının anlatılacağı yapım merakla beklenenlerden.

#4 Atiye

Atiye, Netflix’in ikinci türk orijinal dizisi olma özelliğini taşıyor

Netflix’in ikinci Türk orijinal dizisi olan Atiye, izlemek için sabırsızlandığımız yapımlardan. Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya ve Civan Canova gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan dizi Atiye, Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan “Dünyanın Uyanışı” adlı kitaptan esinlenerek hazırlanmakta.

Anadolu topraklarından geçerek İstanbul’dan Göbeklitepe ve Nemrut’a uzanan bir hikaye anlatan dizide geçmişle gelecek, ruhsal olanla gerçek olan, keşifle dönüşüm iç içe geçiyor. Dizinin 2019 bitmeden yayınlanması ön görülüyor.

Atiye Dizisinin Konusu

Dizi, genç ve güzel ressam Atiye’nin (Beren Saat) sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor. Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul’da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar.

Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

#5 Aşk 101

Aşk 101, 2020’de Netflix Türkiye’de.

Netflix Türkiye’de izleyeceğimiz bir diğer dizi ise; Aşk 101. Senaryosunu Meriç Acemi’nin yazacağı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden birkaçı ise şöyle; Bade İşçil, Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Alina Boz… Dizinin 2020 yılında yayınlanması bekleniyor.

Aşk 101 Dizisinin Konusu

1990’lar Türkiyesi’nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir.

#6 Sefirin Kızı

Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncularından biri de Neslihan Atagül Doğulu.

Sefirin Kızı’nın diğer yıldız oyuncusu ise Engin Akyürek.

Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek’i buluşturan dizi özellikle de başrol oyuncularının yoğun hayran kitlelerince heyecanla bekleniyor. Çekimlerine ekim sonu başlanacağı söylenen dizinin Star Tv’de yayınlanması bekleniyor.

Sefirin Kızı Dizisinin Konusu

Yurt dışı çekimleri Montenegro’da gerçekleşecek dizinin yurt için çekimleri ise Muğla’da devam edecek. Sancar (Engin Akyürek) bulunduğu yörede sözü geçen varklı ve güçlü bir adamdır, Sefirin kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yaşayacağı zorlu aşk onu ne denli değiştirecek. Dizinin yayın tarihi henüz belli değil.

#7 Babil

Dizinin iddialı kadrosu şimdiden merak etmemize sebep oldu

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın üstlendiği dizi Babil’in ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Başrollerinde Halit Ergenç, Birce Akalay, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven’in yer aldığı dizi Babil, beIN Connect’te yayınlanacak. Yayın tarihi henüz belli olmayan dizinin 2020’de yayınlanması bekleniyor.

Babil Dizisinin Konusu

Konusu henüz belli olmayan dizide, Ozan Güven ve Halit Ergenç’i ellerinde para dolu bir çantayla koşarken görüyoruz. Parayı, hastanede yatan bir çocuğa ve yanındaki annesine getirdiğini gördüğümüz diziye dair detayları merakla bekliyoruz.

#8 Firuze

Dizide Tuba Büyüküstün yer alıyor olacak.



Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu’nu buluşturacağı söylenen Firuze dizisi de 2020 yılında yayınlanacak gibi duruyor. Dizinin konusu henüz belli değilken, Netflix Türkiye’de yayınlanma ihtimali konuşulmakta.