Erkekleri Baştan Çıkaran 5 Öpüşme Taktiği

Albany Üniversitesi’nden Psikoloji Profesörü Gordon Gallup, insanoğlunun öpüşmeyi karşı cinsin uygunluğunu test etmek için icat ettiğini öne sürüyor. Öpüşme esnasında karşı cinsin sağlık ve hormonal durumu hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz.

Seviştiğiniz erkeğin bay doğru olduğuna karar verseniz bile, seks hayatınızı canlı tutmak adına öpüşmeye devam etmelisiniz. New Jersey’deki Rutgers Üniversitesi’nden Araştırmacı Profesör Helen Fisher, tükürüğün içindeki testosteron hormonunun arzuyu tetiklediğini söylüyor:

Ne kadar çok öpüşürseniz o kadar arzulu olacak, böylece seks esnasında daha çok zevk alacaksınız.

dear john filminden bir kare

İşte karşınızda öpüşürken erkekleri etkilemenin etkili yolları.

#1 Hayal Gücünüzü Kullanın

Dört dudak ve iki dilin söz konusu olduğu sihirli bir anda yaratıcı olmalısınız! The Art of Kissing kitabının yazarı William Cane, “lip-o-suction” adını verdiği bir teknikten bahsediyor. Siz onun üst dudağını hafifçe öperken o da sizin alt dudağınızı emmeli.

Sonra yerleri değiştirin. O hemen dilini ağzınıza sokmak isteyecektir ama buna henüz izin vermeyin ve iyice heyecanlanmasını sağlayın. Ardından dilinizi onun dişlerinde, diş etlerinde ve iç yanaklarında gezdirin. Sert diş minesi ve yumuşak, nemli ağız arasındaki doku farkı duyuları uyaracaktır.

#2 Çilek Kokan Öpücükler

9,5 Hafta filminde Kim Basinger’ı çilekle besleyen Mickey Rourke, ne yaptığını iyi biliyordu. The Ultimate Compatibility Quiz kitabının yazarı Doktor Krista Bloom, öpüşmeden evvel birer tane çilek yemenizi öneriyor. Çilek dildeki tat duyusunu uyarır, böylece öpüşürken tat alma duyusu iyice yükselir.

James bond: Spectre filminden

#3 Daha da Uyarılmak Lazım!

Erkeği etkileyen öpüşme tekniklerinde garanti bir öneri. Öpüşmeden evvel nane aromalı dudak parlatıcısı sürerseniz, dokunma, tat alma ve koku duyularını uyarırsınız. Seksolog Ava Cadell, mentolün sinir alıcılarını harekete geçirdiğini ve dudaklardan cinsel organlara doğru uyarıcı bir his gönderdiğini söylüyor.

Bir yudum şampanya ya da köpüklü şarap içerek de aynı hissi yakalayabilirsiniz. Köpükler ağzınızın içini gıdıklayıp uyaracak ve sonra da kaybolacak. Ancak mentol, hassas cinsel organların kızarmasına neden olabilir. Daha sonra ona oral seks yapacaksanız dudak parlatıcısını temizlemelisiniz.

başrollerini angelına jolıe ve brad pıtt’in paylaştığı Bay ve Bayan Smith filminden

#4 Azıcık sert dokunma, sıradan bir öpücüğü bambaşka boyutlara taşıyabilir.

Öpüşürken erkekleri etkilemenin yolları üzerine devam ediyoruz… Ride’Em Cowgirl: Sex Position Secrets for Better Bucking kitabının yazarı Sadie Allison, öpüşürken vücudun salgıladığı endorfinlerin sizi daha da uyarıp doğal ağrı kesici görevi gördüğünü söylüyor: “

Ayrıca vücuda sertçe dokununca erojen bölgelere daha çok kan gitmesini sağlayıp alıcı sinirleri daha da hassaslaştırırsınız. Elinizi onun boynuna dolayıp kendinize doğru çekerken göz temasını kesmeyin. Dudaklar buluşunca yavaşça vahşileşirseniz tutku doruk noktasına ulaşacaktır. Allison, dolaylı yoldan biraz dominant olmanızı öneriyor: “Gücünüzü zekice kullanmalısınız. Dişlerinizle onun alt dudağını hafifçe ısırın, parmaklarını boynuna geçirin ve onu öperken saçını çekin.”

#5 Alevi İyice Canlandırın!

Cadell, en erotik öpüşme tecrübesi için “yüz birleşmesi” ismini verdiği tekniği kullanmanızı öneriyor. Bu öpüşme şeklinde, dil ve ağız, seks yapan iki insanı taklit ediyor adeta: “Önce diller birbirine sürtünsün, sonra birbirinin ağzına girip çıksın, aynen seks yapar gibi. Dudaklarınızı onun diline dolayıp tutkuyla emerken sanki oral seks yaptığınızı düşünün.” Bu noktadan sonrası artık sizin hayal gücünüze kalıyor.