Bensu Soral’ın Bakım Ritüelleri

Son zamanlarda ekranın en sevilen yüzlerinden biri olan Bensu Soral’ın güzellik sırları üzerine keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Gençlik Dönemi +

“Nedendir bilmem ama genç kızlık dönemi ilk başta beni çok korkutmuştu. Karşılaştığım her durum, kadınlara olan saygımı ve şaşkınlığımı artırdı. Büyümeyi kabul etmek istemediğimi hatırlıyorum. Ancak bu konuda şanslı olduğuma inanıyorum çünkü annem ve ablam her zaman önümde iyi birer örnek oldular. Yaşadığım her şeyin doğal bir süreç olduğuna beni kısa sürede ikna ettiler.”

Günlük Ritüelleri +

“Sabah kalktığımda ilk işim yüzümü yıkamak ve sonrasında da nemlendirmek oluyor. Eğer o gün makyaj yapmışsam, yine ilk işim makyajımı temizlemek oluyor. Bunun için öncelikle makyaj çıkarıcı solüsyonumu kullanıyorum. Sonrasında gözenekleri rahatlatan losyon uyguluyorum ve en sonunda cildime yumuşatıcı ve nemlendirici yüz kremimi sürüyorum.”

Makyaj Seansları +

“Kullanmayı en çok tercih ettiğim makyaj markası Nars ve çok memnunum. Kendime biraz daha özen göstermek istediğim günler ilk olarak nemlendiricili ve koruyucu özelliği olan BB kremim uyguluyorum. Arkasından Nars’ın bronzlaştırıcı pudrasını kullanarak hafif bir gölge oluşturuyorum. Son olarak da dudaklarıma nemlendirici lipstick sürüyorum. Böylelikle doğal bir görünüm elde ediyorum. Kısacası, genel olarak doğal bir makyajdan yana olduğumu söyleyebilirim.”

Saç Bakımı +

“Saçım için ayda bir Toni&Guy’ın saç serumunu kullanıyorum. Bunun dışındaki günlük rutinim ise şampuan ve krem kullanmak. Serumumu ise nemli saçın üzerine uyguladığımda hem saçımı taramak kolay oluyor hem de daha sağlıklı bir görünüme ulaşmasına yardımcı oluyor. Saçım uzun olduğu için bakımı benim için önemli.”

“Cilt temizliği benim için en önemli aşamalardan biri. Makyajımı çıkardıktan sonra muhakkak cildimi temizliyorum.”

El Bakımı +

“Manikür yaptırmaktan hoşlanmıyorum çünkü törpü kullanmak dayanamadığım bir şey. Dolayısıyla tırnaklarıma doku iyileştirici serum uygulayarak bakım yapıyorum. Bunun dışında da nemlendirmek için mutlaka el kremi sürüyorum.”

Fotoğraflar: Selin Saral

“Şu anki parfümüm Paco Rabanne Lady Million. Ondan önce yıllarca Chloé kullandım, şimdi yine arada bir onu kullanıyorum. Bazen de gününe göre Coco Chanel veya Bond No: 9 da tercih ettiğim parfümler arasında.”

Özel Sırlar +

“Yüzüme arada bir kahve telvesiyle peeling yapmayı çok seviyorum. Uyguladıktan sonra yüzünüzün yumuşaklığına inanamazsınız, tavsiye ederim… Sonrasında yine klasik bir peeling uygulamasının ardından nemlendirici yüz kremimi sürmeyi tabii ki ihmal etmiyorum. Onun dışında sebze ya da meyve, elime ne geçerse kabuğunu yüzüme yapıştırır geziyorum evde. Doğal olan her şeyin iyileştirici özelliği olduğunu düşünüyorum. Kendi kafama göre yaptığım bu işlemin bir yararı olmasa bile en azından kabukları sayesinde cildim serinlemiş oluyor!