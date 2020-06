Beyonce Görsel Bir Albüm Çıkarmaya Hazırlanıyor

Beyonce “görsel” bir albümle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki ay Disney+ streaming servisinde yayınlanacak projenin adı ise “Black Is King” olarak duyuruldu.

31 Temmuz 2020 tarihinde izlenebilecek proje; geçtiğimiz yıl vizyona giren The Lion King için Beyonce’nin yaptığı The Lion King: The Gift albümünü temel alacak. Beyonce; bu yeni projeyi hem yazan hem yöneten hem de yapımcılığını üstlenen isim.

BLACK IS KING — A Film by Beyoncé. 👑



July 31st on @disneyplus. pic.twitter.com/FNEoJaQFUd — BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) June 28, 2020

Disney ise projeyi; “Film, bugünü bilgilendiren ve yeniden inşa eden çağlar için bir hikaye. Kültürlerin ve ortak kuşak inançlarının bir araya gelmesi. En çok kırılan insanların olağanüstü bir yeteneği ve önemli bir geleceği olduğunu anlatan bir hikaye.” şeklinde duyurdu…