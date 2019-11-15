Black Friday’de Ürünleri Tükenmeden Sepete Atmanın Sırları

29 Kasım günü gerçekleşecek olan ve pek çoğumuzun heyecanla beklediği yılın o günü hızlı bir şekilde yaklaşmakta. Evet, Black Friday ‘den bahsediyoruz. Sizin de, ajandanızda 29 Kasım Cuma gününün üzerinde hatırlatma mesajları yer alıyordur diye düşünüyoruz.

Sonuçta, yeni sezonla birlikte güncellenen alışveriş listelerimizi gözden geçirmek için oldukça ideal bir gün. Peki, indirim yoğunluğunun arasından sıyrılıp, “iyi fiyat” garantisinden emin olarak ilerlemeye ve beğendiğiniz ürünler tükenmeden sepete eklemeye ne dersiniz?

Black Friday için özel kampanya ve fırsatlarını kaçırmamak için hazırladığımız bu püf noktaları listesi, tam da bahsettiğimiz konu işte.

Alışverişe hazırsanız, başlıyoruz.

Black Friday öncesi dikkat etmeniz gereken öneriler

#1 Hazırlıklara Erken Başlayın

İsterseniz sezonun en trend parçaları, isterseniz de en yeni güzellik ürünlerinden “arzu nesneniz”. Black Friday özelinde alacağınız o ürünlerin listesini önceden hazırlamaya başlamanızı tavsiye ederiz. Kombin önerilerinizi gözden geçirmenin tam zamanı. Yani, 29 Kasım gününe kadar sitede zaman geçirmeye başlamanız tam isabet olacak. Hem öncesinde diğer ürünler arasında fiyat karşılaştırması da yapmış olursunuz.

#2 Ödev Listesini Gözden Geçirin

Black Friday özelinde dişe dokunur bir alışveriş yapmak için ödev listenizde yer alan bir diğer nokta ise; e-bülten aboneliğini başlatmak veya var mı diye kontrol etmek. Bilgilerinizin güncelliğini gözden geçirmek de diğer önemli noktalardan. Daha kolay ilerlemek için ise; alışveriş yapacağınız sitelerin mobil uygulamasını telefonunuza veya tabletinize indirebilirsiniz de.

#3 Gerçekçi Bir Bütçe Oluşturun

Alışveriş listenizi de gözden geçirmeye ne dersiniz? Gerçekten almak istediğiniz o parçaların “olmazsa olmaz” noktasında durduğunu kontrol etmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Daha sağlıklı ilerlemek adına, kendinize bir alışveriş bütçesi belirleyebilirsiniz. Sizi o bütçenin dışına çıkaran parça için sıradaki özel fiyat kampanyasını bekleyebilirsiniz.

Çılgın indirimlerden doğru faydalanmanın yolları

#4 Sosyal Medya Hesaplarını Takip

Eğer, Black Friday özelindeki fırsat ve kampanyaları hızlıca öğrenmek istiyorsanız, alışveriş yapacağınız markaların sosyal medya hesaplarını yakın markaja almayı es geçmeyin. Bu keyifli maratonda, kullanıcı yorumları da alışveriş listenizde yeni açılımlar yapabilir.

#5 Güncel Beden Ölçülerinizden Emin Misiniz?

Her ne kadar iade ve değişim politikaları size bu başlık açısından yardımcı olsa da, yine de öncesinde belirlediğiniz parçalar için kalıp ve kesimlerini göz önünde bulundurarak, beden ölçülerinizden emin olun. Ya da kıyafet harici alacağınız herhangi bir ürün özelinde de (teknoloji, kozmetik, ev tekstili…) sahip olduğunuz parçalarla pişti olmayacak seçimler yaptığınızı kontrol edin.

#6 Sevdiklerinizi Unutmayın

Black Friday’in çok özel kampanyalarını fırsat bilip, sevdiklerinizin de önemli günleri ya da yaklaşmakta olan yılbaşı için hediye seçimlerinde bulunabilirsiniz.