Ezbere Alabileceğiniz Mom Jean Kombinleri

Skinny modellerin en azılı rakibi mom jean için ön sıraları boşaltın lütfen. Çünkü modanın en mutlak gerçeklerinden biri de şu ki; bir trendin modası geçtiğinde, sonunda tekrar geri döneceğidir. 90’lı yıllardan gelen ve dirildiğine en çok sevindiğimiz parçalardan olan mom jean, güçlü ruhuyla aramızda dolaşmaya devam ediyor.

Tüm kadınları etkilemeyi başaran bu jean’i giymek ise düşündüğünüz kadar kolay değil. Eğer uzun boylu ve ince bacaklı doğan şanslı vücutlardan değilseniz, biraz çaba göstermeniz gerekiyor. Fakat çok korkmaya ya da endişe etmeye de gerek yok.

2019 sonbaharında mom jean ile yeni önerilerle havalı bir şekilde görünmek için doğru yerdesiniz. Geniş kesim blazerler, sade kazaklar, parlak renkli çantalar… Öncelikle tarzınızı tazelemek için pek çok eşleşmeye açık olmanızı tavsiye ederiz. Mevsime bakmaksızın giyebileceğiniz mom jean, kolay kombin önerilerine de oldukça yakın bir parça.

İşte mom jean giymenin en yaratıcı yolları ve en ideal mom jean kombinleri...

Mom Jean Nasıl Giyilir?

Mom jean kombin başlığı günün sonunda uzay bilimi de değil elbette. Diğer jean’lerinizi nasıl şekillendiriyorsanız, aşağı yukarı aynı strateji geçerli. Tabii, ufak hileler de yok değil. Mom jean ile garanti bir şıklık arıyorsanız, gömlekle kombinlemek en ideal yollardan biri.

Mom jean kombinleri konusunda diğer ezbere alınacak başlıklar ise şöyle;

Beyaz spor ayakkabı ve yırtık mom jean

Kısa bot ve yıpranmış mom jean

Bomber veya deri ceketler, kimonolar, ekoseli gömlekler mom jean için ideal katmanlardan

Trençkotlar, balıkçı yaka kazaklar da mom jean eşleşmesinin önemli parçalarından

En pratik mom jean kombinleri



Bacak boyunuzu olduğundan daha uzun gösteren topuklu ayakkabılar yardımınıza yetişmeye hazır. Özellikle de nude renk topuklu ayakkabılar müthiş bir eşlikçi. Aynı zamanda bu sayede mom jean kombininizi gündüzden geceye taşıyabilirsiniz.

Blazer ceket, mom jean için mükemmel uyum yakalamakta



Eğer mom jean’inizi hem sokak stilinde hem de resmi sayılabilecek bir etkinlikte giymeyi planlıyorsanız, blazer ceket biçilmiş kaftan olarak karşınızda. Ceketin içine ister crop top isterseniz de beyaz ya da gri renk bir tişört tercih edebilirsiniz.

Kısa deri ceket ile yakalanan şıklığın peşinden gitmeye hazır mısınız?

Mom jean ve çıtçıtlı body birlikteliği

Şıklığınızı daha da artırmak için mom jean ile kısa deri ceket birlikteliğini denemelisiniz.

Uzun deri ceketin, şıklığınızı daha da artıracak



Botlar ve çizmelerle en ideal mom jean kombinini yakalarken ayak bileklerine kadar uzanan deri ceket ya da hayvan desenli kabanınızdan da destek almayı unutmayın.





Ceket ve gömlek… Tüm zamanların en geçerli kombin formülü tam karşınızda. Blazer ceket ya da kısa kesim bir model. İçine gömlekle tercih edeceğiniz her ceket sizin yıldızınızı daha da parlatacak.