Braun Silk-épil 9 Flex ile Evde Kolay Epilasyon Deneyimi

Herkes esnekliğin, farklı biçimlerde daha çok seçenek, daha fazla özgürlük ve ekstra keyif sunduğu konusunda hemfikirdir. Gerçekten de etkili esneklik bize daha azıyla daha fazlasını sunar: daha az stres, daha fazla sadelik. Daha az karmaşıklık, daha fazla güzellik. Kadınlar olarak biz de tüy alma rutinlerimizde daha uzun süreli sonuçlar veren daha basit çözümler arıyoruz.

Tüm inovasyon projelerine kadınlar için neyin önemli olduğunu düşünerek başlayan Braun, tüy alma makineleri ailesine şimdi de flex’i katıyor. Braun’un bakım rutinimizi kolaylaştıran yeni ürünü, dünyanın ilk tam esnek başlıklı epilatörü olan Silk-épil 9 Flex ile evde epilasyon çok daha pratik bir hale geliyor. Ürünün detaylı özelliklerine geçmeden önce, bu videolu anlatımla kişisel deneyimimden bahsetmek isterim.

Silk-épil 9 Flex, her kadının benzersiz hatlara ve çizgilere sahip olduğunun bilinciyle bedenimize ve hayat tarzımıza uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Silk-épil 9 Flex yalnızca bir epilatör olmanın ötesine geçen, güzellik rutininize sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan ve daha azıyla çok daha fazlasını sunan her şeyin mükemmel bir örneği olan çok amaçlı bir ürün olmakla dikkat çekiyor.

Epilatörün devrim yaratan tasarımı, yeni, daha ince ve ergonomik sapı ve üstün kavrama sağlayan malzemesiyle hem ıslak hem de kuru kullanım sırasında daha fazla kontrol sağlıyor. Benzersiz SensoSmart teknolojisi daha rahat bir deneyim ve daha iyi sonuçlar için çok fazla basınç uygulamanız halinde sizi uyarıyor. Hassas bir cilde sahipseniz %100 su geçirmez bu ürünü daha rahat bir deneyim için banyoda veya duşta kullanabilirsiniz.

Güzellik Bakımınız İçin Çok Amaçlı Çözüm

Silk-épil 9 Flex çeşitli aksesuarlarla birlikte geliyor ve bu sayede cilt bakım ihtiyaçlarınıza en uygun kombinasyonu seçebiliyorsunuz.

Vücut ihtiyaçlarınız için üç adet epilasyon başlığı var. Daha nazik bir epilasyon için döner masaj başlığı, cildinize daha yakın bir temas için cilde temas başlığı ve yüz başlığı ile etkili bir epilasyon uygulaması yapabilirsiniz.

Tıraş başlığı ile koltuk altı ve bikini bölgesi gibi hassas bölgelerinizdeki tüyleri hiçbir tahriş yaratmadan kısaltabilirsiniz.

İki adet eksfoliasyon fırçası ile (yumuşak cilt için hassas ve daha az batık tüy için derin eksfoliasyon) arındırılmış ve ışıltılı bir cilt için eksfoliasyon ve temizleme yapabilirsiniz. Ayrıca vücut masaj pedini en sevdiğiniz vücut losyonuyla kullanarak, gözle görülür ölçüde daha sıkı ve daha pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.