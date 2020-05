Braun Silk-épil 9 Flex ile Evde Kolay Epilasyon Deneyimi

View this post on Instagram

Dijital editörümüz Kübra Elmalı’nın tüylerden arınmış pürüzsüz cildinin arkasında, dünyanın ilk tam esnek başlığına sahip epilatörü Braun Silk-épil 9 Flex yer alıyor. Ürünün kullanımına ve etkilerine dair merak edilenleri ise bu videoyla detaylıca paylaşıyor. @brauntrr #braunsilkepil9flex #braunbeauty @kubra_elmali