Britney Spears İle İlgili Hatırlanması Gereken 15 Şey

1999 yılından bugüne müzik kariyerine 8 stüdyo albümü ve 100’e yakın ödül sığdırmayı başaran Britney Spears, uzun süreli çöküş döneminin ardından yeniden gündemimizde. ‘Hit Me Baby One More Time’ ile Madonna’nın varisi olarak gösterilen Spears, tacını son 5 yılda Lady Gaga’ya kaptırmış olsa bile müzik tarihinin unutulmazları arasına girmeyi başardı.

Bugün doğum gününü kutlayan “pop müziğin prensesi” ve Yay burcu kadını Britney Spears’ın küllerinden yeniden inşaa etttiği imparatorluğuna tanıklık ederken geçmişte yaşadığı iniş ve çıkışları bir kez daha hatırlıyoruz.

Justin Timberlake ile Olan İlişkisi

BRITNEY SPEARS VE JUSTIN TIMBERLAKE

O dönemin favori çiftlerinden olan ikili, sonrasında ayrılmıştı. Justin Timberlake’in Britney ayrılığının ardından yazdığı “Cry Me A River” şarkısı ise bir hit olmuştu.

Muhabirlere Şemsiyeyle Saldırması ve Saçlarını Kazıtması

BRITNEY SPEARS 2007 YILINDA KAFASINI KAZITTI

2007 yılında depresyona giren Britney Spears, yaşadığı mental çöküşle saçlarını kazıtmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu anlar, popüler kültürün unutulmaz haberlerinden biri olarak tarihe kazındı. Sonrasında Spears’ın saçlarını kuaförü açık arttırmayla eBay’de satmıştı.



Depresyon Sonrası Sergilediği İlk Performans

BRTINEY SPEARS’IN GERİ DÖNÜŞÜ

Spears’ın depresyon sonrası ilk sahne performansı “Gimme More” acımasız eleştirilerle karşı karşıya kalsa da; bugün bakıldığında unutulmazlar arasında.

Madonna İle Sahnede Öpüşmesi

BRTINEY SPEARS VE MADONNA’NIN mtv mÜZİK ÖDÜLLERİ’NDE ÖPÜŞMESİ

2003 MTV Müzik Ödülleri’ne damgasını vuran bu an hala unutulmayanlar arasında. O gün sahnede Christina Aguilera da yer alıyordu ancak Britney Spears ve Madonna’nın öpüşmesi kadar konuşulmamıştı.

Yılanlarla Sahne Aldığı MTV Performansı

BRTINEY SPEARS’IN YILANLARLA DANSI

2000’lere dair unutulmaz anlardan biri! Spears’ın pitonla sahne aldığı bu performans, MTV Ödülleri ile özdeşleşti.

Çocukluk Arkadaşı Jason Alexander İle 2 Gün Süren Evliliği

Vegas’ta evlenen Britney Spears ve Jason Alexander, 2 gün sonra boşanmışlardı.

Everytime Klibinin İntihar Sahnesi

BRTINEY SPEARS’IN EVERYTIME KLİBİ

Britney Spears’ın o dönemde yaşadığı medya baskısını merkezine alan klip, küvetteki intihar sahnesiyle uzun süre konuşulmuştu.

Hayranının Kendisi İçin Çektiği, “Leave Britney Alone (Britney’i Rahat Bırakın) Videosu

Sadece Britney açısından değil, internet tarihinin unutulmaz videolarından biri. Hatta ilk internet fenomeni de diyebiliriz!

Toxic Klibindeki Swarovski Taşlı Transparan Tulum

Gelmiş geçmiş en ikonik pop şarkılarından olan Toxic, klibiyle de oldukça ikonik. Bunda, klipte binbir farklı kılıkta gördüğümüz Spears’ın taşlı ve transparan tulumu da etkili.

Pepsi Reklamı

BRTINEY SPEARS PEPSİ REKLAMINDA

Gladyatörü canlandırdığı Pepsi reklamında, dönemin diğer yıldızları Pink ve Beyonce’en bile daha fazla dikkat çekmişti.

Kevin Federline İle Evliliği

BRTINEY SPEARS VE KEVIN FEDERLINE

Pek çok kişi, Britney Spears’ın çöküşünü hızlandıran şeyin, dansçısı Kevin federline ile evliliği olduğunda hemfikir.

Work Bitch İle Geri Dönüşü

Britney Spears hak ettiği geri dönüşe Work Bitch şarkısı ve kliptekiyle formuyla kavuştu.

Rihanna ile Düeti

BRTINEY SPEARS VE RIHANNA

Britney Spears’ın Rihanna’nın S&M parçasına eşlik ettiği anlar, Spears’ın geri dönüşünün başka bir müjdecisiydi.

Mickey Mouse Club Yıldızı

BRTINEY SPEARS, Justin Timberlake, Ryan Gosling ve Christina Aguilera

Britney Spears, Mickey Mouse Club yıldızlarından biriydi. Hem de Justin Timberlake, Ryan Gosling ve Christina Aguilera ile birlikte!

Baby One More Time Klibi

Bu klibi nasıl unutabiliriz? Gerçek bir klasik olan bu şarkı ve klibi, bir nesil için ikonik.