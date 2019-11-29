Biliyorsunuz ki 22 Kasım itibariyle Güneş Yay burcunda! Hazır Güneş, Ateş grubunun değişken burcu Yay burcuna geçmişken, bu burcun en öne çıkan stil ve hayatlarına dair detayları sizin için listeledik. İşte Yay burcu kadınının güzellik ve aşk sırları:

Stilleri

yay burcu kadının ünlü isimleri

Söz konusu stil olduğunda, feminen ve yuvarlak hatlarını ortaya çıkaran çekici parçalar onların işi! Cesur renkler ve parlak dokuları başarıyla taşıyan Yay burcu kadının ünlü moda elçileri arasında Miley Cyrus, Taylor Swift, Nicki Minaj, Amanda Seyfried ve Rita Ora gibi isimler var.

Stil ikonu

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson, renkli ve feminen stiliyle Yay burcunun tipik bir temsilcisi.

İmza kokunuz: Chanel Chance

Chanel Chance parfüm

Gösterişli olduğu kadar zarif ve genç kokuları seven Yay burcu kadınları için; Chanel gibi köklü bir markanın Chance kokusuna bayılacaktır. Etkileyici kadın parfümleri ile çevrelerinde çekim etkisi yaratmak, tüm gün modlarını yüksek tutacaktır.

Spor

taylor swıft

Doğayla baş başa kalacağınız uzun yürüyüşler tam size göre. Üstelik spora yalnız gitmekten değil; arkadaşlarınızla birlikte yapmaktan hoşlanıyorsunuz.



Dekorasyon

yay burçları için dekorasyon önerileri

Yay burcu kadını gösterişi ve konforu sever. Bu yüzden yumuşacık yastıklar, yumuşak koltuklar, kürk örtüler, mum ışığı ve ahşap odaklı dekorasyon tam onlara göre. Anahtar kelimeleri: Sıcaklık!

Seyahat

yay burçları için seyahat önerileri

Hem doğanın güzelliklerini keşfederken hem de keyif yapmaktan hoşlanan Yay burcu kadınları için Bora Bora Adaları ve benzeri egzotik adalardan daha uygun bir rota düşünemiyoruz!

Makyaj

YAY BURÇLARI İÇİN makyaj ÖNERİLERİ

Işıldamaktan hoşlanan Yay burcu kadınları için pembe ve şeftali tonları biçilmiş kaftan. Işıltılı dudaklar ise jokerleri! Şeffaf dudak parlatıcıları tam da yay burcu kadınlarına göre!

Renkler

YAY BURÇLARInın şanslı renkleri

Lila onların rengi! Bunun dışında mor ve leylağın her tonu, bordo ve turuncu da şanslı renkleri arasında.

Aşk

YAY BURÇLARI aşkta nasıl olur?

Tam bir aşk kadını olan yay burçları, genelde aşklarını sorgulamadan yaşadıkları için çok kolay hayal kırıklığına uğrayabilirler. Sevdiği kişiye tamamiyle güvenmek isteyen Yay burcu kadınları, aşık olduklarına gözü kara olabilir. Ancak eğer sizi aklında bitirmişse, bir daha geri dönmesi imkansızdır.



Yeme-İçme

YAY BURÇLARI İÇİN beslenme ÖNERİLERİ

Damak tadına düşkün olduğu kadar sağlıklı beslenmeye de önem veren Yay burçları; kendi yemeklerini genelde kendileri yapmayı tercih ediyor. Sağlıklı ve doğal olduğu kadar; lezzetli yemekler de yapan Yay burçları, mutfakta oldukça mutlu olanlardan.