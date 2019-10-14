Gelen soğuk havayla birlikte taze ve yeni bir nefes alalım… Yavaşça sandaletlerimizi, terliklerimizi yerine kaldıralım ve bu sezonun gözdesi olmaya aday botlara merhaba diyelim.

Bu sezon, daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen değişiklikte botlara hazır olmanız gerektiğini hatırlatalım. Geçen yılın geniş çeşitliliğe sahip bot serisini göz önüne getirecek olursak; kovboy çizmeleri, yürüyüş botları, diz üstü çizmeler…

2019 yılında ise ayakkabı yarışındaki çeşitlilik kısmen daha küçük bir havuzda gerçekleşiyor olacak. Sezonun botları; blok topuklar ve mega platformlar üzerinde durmaya kararlı. Bu kalın tabanlı botlar daha önceki yıllarda işlevsel süreçler için hayatımızda iken (karlı hava koşulları gibi) şimdi ise sokağa uyarlanmış halde karşımızdalar.

İşte bu sezon sahip olmanız gereken yüksek tabanlı botlar…

H&M Bot



Tıpkı biz de sizin gibi, ekstra uzun paltolar ve tırtık tabanlı botların o mükemmel rahatlığına kavuşmak için havaların soğumasını bekliyoruz.

Zara Tırtık Tabanlı Bot

2019 bot modelleri

Hem güçlü bir duruş hem de şık bir şeyler arıyorsanız, tırtık tabanlı botlarla bu dengeyi yakalamak mümkün olacak. Çünkü markaların yeni sezon botları arasında alternatif oldukça geniş ve zengin.

Önce rahatlık diyenler için mini bir elbise giyerken, tek makul ayakkabı seçimi diz boyu yüksek tabanlı bot olsa gerek.