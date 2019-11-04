Burçlara Göre Özel Cilt Bakım Sırları

Cilt türümüz ve alışkanlıklarımıza kadar etkileyen burçlarımız, söz konusu cilt bakımı olduğunda da bize yol gösterici oluyor. İşte burçlara göre cilt bakımı sırları:

Ateş Grubu

koç burcu olan ünlülerden biri de Lady gaga

ladygaga

Ateş grubuna giren burçlar KOÇ, YAY ve ASLAN burçlarıdır. Ateş grubu burcunun kadınları kendilerinden emin, çekici, cömert ve yaratıcıdırlar. Aynı zamanda dikkat çekici olmaktan hoşlandıklarını da belirtmeden geçmeyelim.Hayatlarını dolu dolu yaşamayı severler. Dış görünüşlerine önem verirler. Dış görünüşlerinin onlar için kıyafet kadar önemli olan bir diğer noktası ciltleri ve güzellik sırlarıdır.

Ateş grubu kadınları enerjilerini tamamen tükettiklerinden ve çok enerji olduklarından ciltlerine enerji verebilecek cilt bakım ürünlerini tercih etmeleri gerekmektedir. Meyve özlü ya da bitki özlü bakımlarını bu nedenle rahatlıkla kullanabilirler. Ateş grubu kadınlarının kullanacağı bu tarz maskeler alerjik ciltleri yatıştırır, ciltlerini ferahlatır ve daha diri bir görünüm kazandırır.

Su Grubu

Drew barrymore, balık burcu ünlülerden. cameron dıaz

camerondiaz

Su grubuna giren burçlar AKREP, YENGEÇ ve BALIK burçlarıdır. Su grubu kadınları yemeye ve içmeye oldukça düşkünlerdir. Hareketsiz kalmayı sevmezler ve her zaman hareket halinde olmayı tercih ederler. Bu hareketlilik içinde ise ciltlerine gereken zamanı ayırmamaları ve özen gösterememeleri de çok doğaldır. Yedikleri ve içtikleri her şey ciltlerine yansır.

Su grubu kadınları her fırsatını bulduklarında deniz yosunları içeren cilt bakım maskeleri uygulamalıdırlar. Bu uygulama ile hem derideki ölü hücreleri yenileyebilir hem de ciltlerine ihtiyacı olan nemi kazandırmış olurlar. Özellikle deniz bitkileri ve yosun içeren cilt bakım maskeleri cildin yağ oluşumunu da düzenler.

Toprak Grubu

Toprak burcu kadınların, stres sonucu ortaya çıkan cilt sorunları en bilinenlerden

Toprak grubu burçları BOĞA, OĞLAK ve BAŞAK burçlarıdır ve bu burç grubunun kadınları diğer burç grupları kadınlarına göre tutucudurlar. Biraz cimri olsalar da mantıklı ve disiplinlidirler. Yeniliklere kapalıdırlar. Genel olarak duygularını dışarı yansıtmazlar ve her şeyi içlerine atarlar. Bu da ciltlerinin bozulmasına neden olacaktır.

Toprak grubu kadınları her şeyi içlerine attıkları için ciltlerinde genellikle sıkıntıdan ve stresten sivilce ya da akne tarzı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlara karşı cilt gözeneklerini temizleyebilecek cilt bakım maskeleri ya da ürünleri kullanmalıdırlar. Çamur, kil ya da bitki özlü cilt arındırıcı maskeler bu konuda yardımcı olabilir. Bu maskeler sivilce akne ve siyah noktaları temizler. Ayrıca ciltteki yağ oluşumunu düzenler, minerallerle cildi besler.

Hava Grubu

Hava burcu kadınlar için çok işlevli güzellik ürünleri dikkat çekmekte

Hava grubuna giren burçlar TERAZİ, KOVA ve İKİZLER burçlarıdır. Hava grubu kadınları çok yönlüdürler ve pratik bir zekaya sahiptirler. Bu element grubu kadınlarının nerede ve ne zaman ne yapacakları hiç belli olmaz. Çalışmayı çok sevdikleri için tüm bu koşuşturmacanın arasında cilt bakımlarına yeterince zaman ayıramaz ve özen gösteremezler. Stres ciltlerine yansır ve bozulmasına neden olur.

Birkaç dakikalık yapılan ve geçiştirilen bakımlar, uykusuzluk ve stres ciltlerinin yaşlanmasına ve nemsiz kalmasına neden olur. Bu durumda cilt oksijensiz kalır ve parlaklığını kaybeder. Tüm bu sebeplerden dolayı hava grubu kadınları su ve oksijen bazlı peeling’ler yapmalı ve yine özellikle su bazlı cilt bakım maskeleri kullanmalıdırlar. Bu tarz maskeler ve bakım ciltlerini yeniler ve ciltlerinin oksijen ihtiyacını karşılar.