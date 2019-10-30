Bu ayın başında Venüs, Yay burcuna geçecek ve 26 Kasım Perşembe gününe kadar bu burçta seyahat edecek. Bu seyahat süresince burçları finansal anlamda değişimler bekliyor. İşte Astrolog Dinçer Güner’den Kasım 2019 astroloji yorumunuz…

AKREP | (23 Ekim – 22 Kasım)

1 Kasım’da Venüs Yay burcuna geçecek ve 26 Kasım Perşembe gününe kadar bu burçta seyahat edecek. Bu seyahati süresince finansal anlamda kendinizi güvence altına alacak adımlar atacaksınız. 12 Kasım’da ise Boğa dolunayıyla beraber ilişkiler arenasında üstü örtülü tüm sorunların su yüzüne çıkacağını söyleyebiliriz.

YAY | (23 Kasım – 21 Aralık)

Kasım 2019 burç yorumlarına devam ediyoruz. Bu ay Venüs burcunuzda. Hedefleriniz ve yaşam amaçlarınızı hayata geçireceksiniz. Cazibenizin artacağı bu dönem daha sempatik ve sevecen olacaksınız. 12 Kasım Salı günü Boğa burcunda meydana gelecek dolunayla beraber özellikle iş hayatınızda sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz diyebiliriz.

OĞLAK | (22 Aralık – 20 Ocak)

Bu ay mistik gelebilecek konulara yöneleceksiniz. Yalnız kalma ihtiyacınız artacak. İyimser davranarak göremediğiniz bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Ayrıca Boğa burcunda meydana gelecek dolunayla beraber kabuğunuzdan çıkıp, eğlenmek, hayattan keyif almak isteyeceksiniz.

KOVA | (21 Ocak – 19 Şubat)

Bu ay arkadaşlarınızla sosyal aktivitelere dâhil olacaksınız. Bu dönemde pozitif enerjiniz ile gireceğiniz her ortamda kendinizi rahat hissedeceksiniz. 12 Kasım’da Boğa dolunayıyla beraber mülkiyet konularında bazı pürüzler çıkabilir. Aile ve ev konularında dikkatli hareket etmeli, gerilime sebebiyet verecek her türlü ortamdan uzak durmalısınız.

BALIK | (19 Şubat – 20 Mart)

Bu ay odak noktanız kariyeriniz. İş ortamlarında olumlu bir atmosferin olacağı bu süre zarfında başarılı olacaksınız. Boğa burcunda meydana gelecek dolunayla beraber iletişim konularında ekstra dikkatli olmanızda fayda var. Algılarınızın oldukça açık olacağı bu dönemde önemli imzalar atabilirsiniz.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

Bu ay hayatınızda daha felsefi konulara yöneleceksiniz. 12 Kasım’da Boğa burcunda meydana gelecek dolunayla beraber yeni kazanç konuları gündeme gelecek. Sorunları kısa vadede hâlletmek, maddi veya manevi konularda destek almak için son derece destekleyici etkiler söz konusu.

BOĞA | (21 Nisan – 20 Mayıs)

1 Kasım’da Venüs Yay burcuna geçecek. Bu süre zarfında kişisel kazanımlarınızdan ziyade eş veya ortaktan elde edilen gelirlerle ilgili gelişmeler yaşayacaksınız. Devam eden ve sonuçlanmayan davalar ile ilgili sürpriz ve destekleyici etkiler alacaksınız. Bu ayki dolunayla beraber hayatınızda önem teşkil eden insanların yeri belirginleşecek.

İKİZLER | (21 Mayıs – 21 Haziran)

Bu ay ilişki ve ortaklıklar için son derece pozitif etkiler var. İlişkilerde evlilik kararları almak veya yeni ortaklıklar kurmak için son derece uygun zamanlar. Ancak her türlü abartıdan da kaçının. Bu ayki dolunayla beraber zihin, ruh ve beden bütünlüğünü korumak önceliğiniz olacak. Sizi yoran her şeyden kurtulmak için ruhsal detoks yapabilirsiniz.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

1 Kasım Cuma günü Venüs Yay burcuna geçiyor. Çalışma ortamınızda daha esnek ve rahat hareket edebileceksiniz. Ruhsal olarak kendinizi daha pozitif hissedeceksiniz. 12 Kasım’daki Boğa dolunayıyla beraber sosyal hayatınızı daha izole yaşamak isteyebilirsiniz. Özel hayatınızda da daha seçici olmanızda fayda var.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 Ağustos)

Bu ay bekâr olanlar flörte son derece açık olacak. Evli olanlar da çocuk yapmak için adım atabilir. Hayatın eğlenceli yanlarını keşfetmek isteyeceksiniz. Bu ay Boğa burcundaki dolunayla beraber kariyerinizdeki hedeflerinizi karşınıza çıkan fırsatlarla hayata geçireceksiniz. İş hayatınız ve ev ortamınız arasındaki dengeyi muhafaza etmek bir miktar zorlaşabilir.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

Bu ay Venüs Yay burcuna geçecek. Ev, aile, yuva, taşınma, yer değiştirme gibi konular gündeminizde olacak. 12 Kasım’daki Boğa dolunayıyla beraber eğitim, ticaret, ithalat-ihracat gibi konularda aksamalar yaşayabilirsiniz. Bu aksaklıklar motivasyonunuzu düşürse de ay sonuna doğru her şey yoluna girecek.

TERAZİ | (23 Eylül – 23 Ekim)

Bu ay iletişim, haberleşme, projeler gündeminizde olacak. Problemlere olan yaklaşımlarınız ve pratik çözümlerinizle en çok fikrine başvurulan kişi olacaksınız. Yalnız olanlar ise bu seyahat planlarını hayatlarına yeni giren birisiyle yapabilir. Ayrıca risk teşkil edebilecek her türlü yatırım ve adımdan uzak durmanızda fayda var.