Evden çalıştığımız Koronavirüs günlerinde, motivasyonumuzu yüksek tutup üretkenliğimizi canlı tutmamamız oldukça önemli. Bu konuda ise yıldızlar bize biraz da olsa yardımcı olabilir.

İşte burcunuza göre evden çalışırken üretken olmanın yolları…

evden çalışırken motivasyonu artırma önerileri

Koç

Aksiyon, seks ve enerji gezegeni Mars tarafından yönetilen ateş grubunun lideri olmanın işareti olarak iş dünyasında hızlı ve agresif, iş üzerinde hamle yapmayı tercih ediyorsunuz. Bu nedenle, bir stratejiyi tartışmak için bir iş arkadaşınızın masasına yürüyemiyorsanız veya basit bir görevi tamamlamak için bir ton zaman harcadığınızı düşünüyorsanız, biraz öfkeleniyor olabilirsiniz. Peki mümkün olduğunca hızlı yapmak için doğuştan gelen sabırsızlık ve tutkuyu nasıl yönetebilirsiniz? Hantal projeleri daha çok “sprint benzeri” mini görevlere ayırın ve durgun olma hissinin önüne geçmek için aralara ev işlerini sıkıştırın.

Boğa

Sabit burç olan ve paraya hükmeden Boğa burçları; rahat ve görsel olarak çekici olmayı tercih eder, aynı zamanda çevresine karşı duyarlıdır da. Aynı zamanda inatçılığıyla ün yapan Boğa burçları için alışkanlıkları herşeydir. Bir rutine girip belirli bir çalışma alanına sahip olduğunuzda, büyük olasılıkla onu değiştiremeyebilirsiniz. Yani, evdeki çalışma ortamınızın, organizasyon ve estetik açısından standartlarınıza uygun olduğundan emin olun. Dekorasyon üzerine düşünün: saksı bitkileri ve göz alıcı ayrıntıları bol (bahçenizden çiçekler veya yatıştırıcı tonları ve rahatlatıcı kokuları olan mumlardan yapılan bir dizi gibi…), bir ortam ya da doğal ışık gibi… Yani kısaca kariyer hedeflerinizi ilerletmek için rahat bir sığınak tasarlamayı sevmeyi öğrenmelisiniz!

İkizler

İster bir toplantıda iş arkadaşlarınızla esprili şakalar yapıyor olun ister grup sohbeti için mükemmel bir emoji bulun; başkalarıyla iletişim kurmanın temelde yattığı iletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilen değişken İkizler burcu için “sessiz” moduna alınmak öldürücü olabilir. Slack gibi çok kişili çalışma uygulamaları ise yalnızlık hissinizi giderecek. Kendinize bir işi bitirmek için belirli zamanlar tanıyabilir ya da işleri buna benzer başla oyunlara çevirebilirsiniz.

burcunuza göre evden çalışma taktikleri

Yengeç

Su grubunun lideri Yengeç burçları için çalışırken sevdiklerine yakın olmak oldukça önemli. Yalnızlık hissi çalışma veriminizi azaltabilir. Bu yüzden evde çalıştığınız ortamın ofis yerine sıcak ve kişisel bir bölme gibi olması çok önemli. Sizi huzura ulaştıran müzikleri gün boyu çalmak ve lezzetli aperatifler bu süreci kolaylaştıracaktır.

Aslan

Atel grubun sabit burcu büyük kalpli Aslan burçları; iş yerinde sorumluluk aldıkça mutlı olurlar. Bu görev/ödül sistemi sizi çok motive edeceğinden aynı sistemi eve uyarladığınızdan emin olun. Mesela bitirmeniz gereken projeyi bitirene dek ekran başından kalkmayın. Kendizi zorlayın. Ancak tamamladığınızda kendinize 2 saat mola ödülü verin.

Başak

Toprak grubunun değişken burcu Başak’lar; pragmatik, sessiz ve sosyal ancak iş konusunda evden çalışmak için doğmuş bir burçtur. Dikkatiniz dağılmamalı bu yüzden çalışırken “rahatsız etmeyin” moduna girmelisiniz. Çalışırken ara molalarda yoga ve meditasyon yaparak beyninizi dinlendirin.

Terazi

Hava grubunun lideri; aşk ve güzelliği temsil eden Terazi burçları evcimen olduğu kadar insanlar söz konusu olduğunda sosyaldir. Bu yüzden evden çalışmak onun için bir mğcadele olabilir. Ancak bunu bir oyuna çevirmek mümkün. Yakın arkadaşlarınızla ortak bir öğle yemeği saati ayarlayın ve herkesin katılacağı bir video konferansla bu mutlu anı paylaşın.

evde çalışacaklara öneriler

Akrep

Su grubunun sabit burcu, Plüton tarafından yönetilen Akrep burçları için aslında evden çalışmak çok keyifli olabilir. Sabah kalktığınızda kendinize bir ritüel belirleyin. Belki online bir yoga sınıfı veya Spotify’da sevdiğiniz listeyi çalmak gibi. Ancak çalışma saati geldiğinde sizin dikkatinizi dağıtacak her şeyi ortadan kaldırmanız gerek.

Yay

Ateş grubunun değişkeni Yay burçları sürekli sınırları zorlamaktan hoşlanır. 12 saat durmadan çalışabilirsiniz ancak bazen kendinizi de dinlemeniz gerek. Evde belirgin mesai bitimi saatleri olmayacağından sizi rahatlatacak şeyler bulmalısınız. Rahatlatıcı mumlar ya da nefes egzersizleri gibi…

Oğlak

Toprak grubunun liderleri Oğlak burçları; yönetici, disiplinli ve sorumluluk alan yapıları sayesinde her zaman iş dünyasının yıldızı olmuşlarıd. Peki ya evden çalışma sisteminde? Evden çalışmanın size yeterli gelmeyeceğini düşünüyorsanız, online sertifika programlarına katılarak CV’nize katkıda bulunabilirsiniz.

Kova

Hava grubunun sabit burcu Kovalar; doğuştan sosyal ve ileri görüşlü. Anı zamanda teknoloji ile özdeşleşen bu burç sosyal medyadan uzak durmak zor olabilir. SelfControl ya da Zero Willpower gibi sosyal medya kullanımınızı kontrol eden uygulamaları kullanabilir; müzikle motivasyonunuzu yükseltebilirsiniz.

Balık

Su grubunun değişken burcu, Neptün’ün yönettiği Balık burçları duygusal, emptatik ve çalışırken duygusal tepkilerden hoşlanan bir burçtur. Yalnız çalışmak pek de onlaa göre olmadığından maneviyatınızı besleyecek meditasyon uygulamaları sizin için yararlı olabilir.