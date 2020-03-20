Yeni Başlayanlar İçin En İyi Meditasyon Uygulamaları

Evde zaman geçirdiğimiz bu günleri, meditasyon sayesinde daha verimli hale getirmek mümkün. Ruhsal olarak dengeyi bulmanızı sağlayacak meditasyon sonrası kendinizi tazelenmiş hissedeceksiniz.

Peki meditasyona nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Öyleyse yazımız tam size göre!

İşte yeni başlayanlar için en iyi meditasyon uygulamaları…

Calm

Meditasyon uygulamarının en ünlülerinden olan Calm, yeni başlayanlar için ücretsiz bir uygulama. Üstelik hakkında stresi hafiflettiği ve daha iyi uykuya yardımcı olduğu için övgü dolu değerlendirmeler var.

10 dakikalık Daily Calm programıyla başlayabilirsiniz.

Insight Timer

Bu ücretsiz uygulama, bir topluluğa katılmışsınız gibi hissettiriyor. Sizinle aynı anda meditasyona başlayan insanları göstererek yalnız hissetmemenizi sağlıyor. Meditasyon genellikle yalnızlık hakkında olsa da, başkalarının aynı anda pratik olduğunu bilmek oldukça rahatlatıcı. Ayrıca meditasyon için 100’den fazla müzik seçeneği ile size en özel tınıyı bulabilirsiniz.

Aura

Aura, en kişisel meditasyon uygulamalarından biri gibi hissettiriyor. Ruh halinizi takip edebilir ve gün boyunca farklı ruh hali kalıplarınız hakkında bilgi alabilirsiniz, Ki bu pek çoğunuz için gerçekten yararlı olacaktır, zira uygulama nasıl hissettiğinize bağlı olarak farklı meditasyon uygulamaları öneriyor.