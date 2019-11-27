Burçlara Göre 2020 Oje Rengi Trendleri

2020 yılında astrolojinin ve renklerin gücünden yararlanmaya ne dersiniz?

İşte 2020 yılında burcunuzun size getirdiklerine göre kullanmanız gereken oje renkleri:

Görsel: @heartzeena

KOÇ

2020, Koç burçları için tamamen derin, tatmin edici ve seksi deneyimler ile ilgili olacak. Bu yüzden seks, tutku ve gücü simgeleyen kırmızı yıl boyunca sizin renginiz olacak.

Dolce & Gabbana 635 Red

BOĞA



Boğa burçları için düğün çanları bu sene çalabilir. Bu yüzden natürel veya soluk pembeler sizin renginiz olacak. Eğer bu soluk renkleri biraz hareketlendirmek isterseniz de ışıltılı manikür trendlerine göz atmanızı tavsiye ederiz.

Dior Rouge Dior Vernis 268

İKİZLER

İkizler burçları için bu yıl oldukça yoğun geçecek. Özellikle işleri ve yapılacaklar listeleri onları fazlasıyla oyalayabilir. Bu yoğun takvimde ise gri tonlar onların rengi olacak.

Burberry Steel Grey 200

YENGEÇ

Yengeçler için 2020 tümüyle aşk ve tutkuyla ilgili olacak. Sadece ilişki değil akıllarında tutkuyla bağlandıkları işleri halletme açısından da yoğun geçecek bu senede güçlerini mat bordodan alacaklar.

FLORMAR Matte No: 23 Rosewood Shine

ASLAN

Ev ve aile ilgili olan her şey bu yıl Aslanların merkezinde yer alacak. Belki taşınma ya da yeni bir dekorasyon isteği gelebilir. Işıltı ise yaratıcılıklarını tetikleyecek.

Golden Rose Holographic Nail Colour No. 03

BAŞAK

Aile fertleriyle ilgili çok yoğun koşuşturmacıların beklediği 2020’de; Başak burçları elementleri olan toprak tonlarından ilhamlarını alacaklar.

Yves Saint Laurent La Laque Couture-21 Taupe Retro

TERAZİ

Bu sene her şey sizin için parayla ilgili sevgili Teraziler. Harcamalarınıza dikkat ederken karşınıza çıkan fırsatları da iyi değerlendirmeniz gerekiyor.

Burberry Beauty Naıl Polısh – Festiva Gold No.44

AKREP

Akrep burçları bu sene kendilerini baştan yaratacaklar. Yeni bir yaklaşımı ve cesur hamleleri temsil eden bir renge ihtiyaçları var. Parlak ojeler ise bu ihtiyacı karşılıyor.

REVLON Roject Fleek Amethyst Smoke

YAY

Yayları sakin ve mutlu bir yıl bekliyor. Bu nedenle sakinliklerini daha da pekiştirecek yatıştırıcı sıcak tonlar tırnaklarından eksik olmayacak.

SUNCOAT Suncoatgirl Rock Star

OĞLAK

Hayatlarında ihtiyaç duydukları ışıltı, bu sene geri dönüyor. Ojede de tercihlerini bu yönde yapmalılar.

Tom Ford Pink Crush

KOVA

Çok sıkı çalışmaları gereken bu senede; toplantı odalarında lacivert ile etkilerini koruyacaklar.

Flormar 452 Marine Lover

BALIK

Balıklar için aşk dolu geçecek bir 2020’ye pembenin en güzel tonlarından fuşya yakışır.