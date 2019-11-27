Burçlara Göre 2020 Oje Rengi Trendleri

2020 yılında astrolojinin ve renklerin gücünden yararlanmaya ne dersiniz?
İşte 2020 yılında burcunuzun size getirdiklerine göre kullanmanız gereken oje renkleri:
Görsel: @heartzeena
KOÇ
2020, Koç burçları için tamamen derin, tatmin edici ve seksi deneyimler ile ilgili olacak. Bu yüzden seks, tutku ve gücü simgeleyen kırmızı yıl boyunca sizin renginiz olacak.
BOĞA
Boğa burçları için düğün çanları bu sene çalabilir. Bu yüzden natürel veya soluk pembeler sizin renginiz olacak. Eğer bu soluk renkleri biraz hareketlendirmek isterseniz de ışıltılı manikür trendlerine göz atmanızı tavsiye ederiz.
İKİZLER
İkizler burçları için bu yıl oldukça yoğun geçecek. Özellikle işleri ve yapılacaklar listeleri onları fazlasıyla oyalayabilir. Bu yoğun takvimde ise gri tonlar onların rengi olacak.
YENGEÇ
Yengeçler için 2020 tümüyle aşk ve tutkuyla ilgili olacak. Sadece ilişki değil akıllarında tutkuyla bağlandıkları işleri halletme açısından da yoğun geçecek bu senede güçlerini mat bordodan alacaklar.
ASLAN
Ev ve aile ilgili olan her şey bu yıl Aslanların merkezinde yer alacak. Belki taşınma ya da yeni bir dekorasyon isteği gelebilir. Işıltı ise yaratıcılıklarını tetikleyecek.
BAŞAK
Aile fertleriyle ilgili çok yoğun koşuşturmacıların beklediği 2020’de; Başak burçları elementleri olan toprak tonlarından ilhamlarını alacaklar.
TERAZİ
Bu sene her şey sizin için parayla ilgili sevgili Teraziler. Harcamalarınıza dikkat ederken karşınıza çıkan fırsatları da iyi değerlendirmeniz gerekiyor.
AKREP
Akrep burçları bu sene kendilerini baştan yaratacaklar. Yeni bir yaklaşımı ve cesur hamleleri temsil eden bir renge ihtiyaçları var. Parlak ojeler ise bu ihtiyacı karşılıyor.
YAY
Yayları sakin ve mutlu bir yıl bekliyor. Bu nedenle sakinliklerini daha da pekiştirecek yatıştırıcı sıcak tonlar tırnaklarından eksik olmayacak.
OĞLAK
Hayatlarında ihtiyaç duydukları ışıltı, bu sene geri dönüyor. Ojede de tercihlerini bu yönde yapmalılar.
KOVA
Çok sıkı çalışmaları gereken bu senede; toplantı odalarında lacivert ile etkilerini koruyacaklar.
BALIK
Balıklar için aşk dolu geçecek bir 2020’ye pembenin en güzel tonlarından fuşya yakışır.